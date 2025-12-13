¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òËÝÏ®¡¦¼ýÂ«¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¡Ä¾ÃÈñ¼Ô¡¢À¸»º¼Ô¡¢ÈÎÇäÅ¹¡¢JA¤ËÊ¹¤¯¡Ú²¬»³¡Û
µîÇ¯¡¢¥³¥á¤¬ÉÊÇö¤Ë¤Ê¤êµÞ·ã¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÈø¤ò°ú¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ËÝÏ®¤µ¤ì¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡£¾ÃÈñ¼Ô¤äÀ¸»º¼Ô¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òËÝÏ®¡¦¼ýÂ«¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¡Ä¾ÃÈñ¼Ô¡¢À¸»º¼Ô¡¢ÈÎÇäÅ¹¡¢JA¤ËÊ¹¤¯¡Ú²¬»³¡Û
µÏ¿Åª¤Ê²Á³Ê¹âÆ
¡Ê³¹¤ÎÀ¼¡Ë
¡Ö¹â¤¤¡£¹â¤¤°Ê³°¤Ë²¿¤«¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡ÖQ¡¥¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥¹¥¿¤ËÂå¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¥³¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¡£½µ7¥³¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò½µ2¥Ñ¥¹¥¿¤ËÂå¤¨¤¿¤ê¡×
¡ÖÂ¹¤¬°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤´ÈÓ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡×¡ÖQ¡¥¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Ï¤ª¤¤¤¯¤Ä¡©¡×¡ÖÃæ³Ø3Ç¯¤Ç½ÀÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤«¤Ê¤ê¡¦¡¦¡¦¡Ê¾Ð¡Ë¤¤¤Þ¤Ï¸¼ÊÆ¤Ç¡ÊÇÀ²È¤«¤éÄ¾ÀÜ¡Ë30¥¥í¡¢¥É¥«¥Ã¤ÈÇã¤¦¤È¤«¤¤¤¦·Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤ÇÀºÊÆ¤ò¤¹¤ì¤ÐÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â°Â¤¯ºÑ¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡¢µÏ¿Åª¤Ê²Á³Ê¹âÆ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹©É×¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤Ï¡¢µîÇ¯¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Î¥³¥á5¥¥í¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤Ç¤¹¡£µîÇ¯6·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï2000±ßÁ°¸å¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²Æ°Ê¹ß¡¢½ù¡¹¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ë¤ÏÌó3500±ß¤Ë¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¾å¤¬¤êÂ³¤±¡¢5·î¤Ë¤Ï4300±ßÂæÌÜÁ°¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¤ÇÇÜ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿©¤ÎÃÍÃÊ¤Ë¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹Ö¤¸¤¿ÂÐºö¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¤Þ¤ó¤Ç¤¬¤ó¡¡ÆâÅÄÏÂ¼ù¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºÇ¶á¤â¤ÁÇþ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯¡¢ÆÃ¤Ë¾ÃÈñ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤â¤ÁÇþ¤ä²¡¤·Çþ¤Ê¤É¡¢¥³¥á¤Ëº®¤¼¤Æ¿æ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹òÊª¤Ç¤¹¡£ÎÌ¤ò¤«¤µÁý¤·¤Ç¤¡¢±ÉÍÜ²Á¤â¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ°ìÌö¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÇ¡Ë¬¤ì¤¿¾ÃÈñ¥Ð¥Ö¥ë¤Ë¡¢À¸»ºÃÏ¤Ç¤¢¤ëÁ±ÄÌ»û»Ô¤ÎÇÀ¶È´ÉÍý¸ø¼Ò¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÁ±ÄÌ»û»ÔÇÀÃÏ´ÉÍý¸ø¼Ò¡¡¹âÈª¶¯»öÌ³¶ÉÄ¹¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä¡£
¡Ê¾®»û·òÂÀµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¹áÀî¸©¤Ç¤âÈ÷ÃßÊÆ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å¹¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÄ«¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¯ÉÜ¤¬¿ï°Õ·ÀÌó¤Ç¹Ô¤Ã¤¿È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ç¤¹¡£5¥¥íÌó2000±ß¤Î¥³¥á¤òµá¤á¤ÆÅ¹¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»¦Åþ¡£
¡ÊÈ÷ÃßÊÆ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤ªÊÆ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£°Â¤¯Çã¤¨¤¿¤«¤é¡×
¡Ö¹â¤¤¤â¤Î¤ò²æËý¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥³¥á¤¬¹Ô¤¤ï¤¿¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸Å¸Å¸ÅÊÆ¡×¤ÎÈÎÇä¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢Àè½µ¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Î¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ê°Â¤Î¥³¥á¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤Ï°ìµ¤¤Ë²¼¹ß¡£5¥¥í3500±ß¶á¤¯¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢8·î°Ê¹ß¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä¤¬½ù¡¹¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¯¤È²Á³Ê¤ÏºÆ¤Ó¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¡¢9·î°Ê¹ß¤Ï4300±ßÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤¿È÷ÃßÊÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥Þー¥È²¬ËÜÏÂ·Ã¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¿Ô¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ï¤êÌ£¤Î¿´ÇÛ¡¢ÉÊ¼Á¤Î¿´ÇÛ¤â¤·¤Ê¤¬¤é¡£¸¼ÊÆ¤ÇÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ï¤¸¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀºÊÆ¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤«¡¢2000±ß¤ÇÇä¤ë¤È¤¤¤¦ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¸¶²Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10¥È¥ó»ÅÆþ¤ì¤¿¥³¥á¤¬²¿ÂÞ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤òºÇ½ªÅª¤Ë·×»»¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÁö¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
½©¡¦¿·ÊÆ¤Î½ÐÍè¤Ï¡©
½©¡¢¿·ÊÆ¤Îµ¨Àá¤¬ÅþÍè¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊÆ¸«¡¡±üÄÅ¸»Ê¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö½ÐÍè¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯°ìºòÇ¯¤è¤ê¤Ï¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê´¨ÃÈ¤È¤«¡×
º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËËºî¤Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¬µîÇ¯¤ò¾å²ó¤ëÎÌ¤ò¼ý³Ï¤¹¤ëÃæ¡¢JA²¬»³¤ÈJAÀ²¤ì¤Î¹ñ²¬»³¤ÏÇÀ²È¤«¤é¥³¥á¤ò½¸²Ù¤¹¤ëºÝ¤ÎÁ°Ê§¤¤¶â¡á³µ»»¶â¤ò60¥¥íÅö¤¿¤êÌó1Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¡£²áµîºÇ¹â³Û¤Ë°ú¤¾å¤²¡¢ÇÀ²È¤ÎÍø±×³ÎÊÝ¤È½¸²ÙÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÊÆ¸«¡¡±üÄÅ¸»Ê¼ÒÄ¹¡Ë
¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÎÃÍÃÊ¤À¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÀÖ»úÂ³¤¡£¤â¤·¤¯¤Ï¼ê½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¡Ê½¾¶È°÷¤Î¡Ë¹©ÄÂ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Þ¤Ç¤ÎÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÃ±²Á¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é²¼¤¬¤é¤º¤Ë¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤ÐÀ¸»º°ÕÍß¤Ï½Ð¤ë¤Ê¤È¡×
¡Ö¤¢¤È5ÉÃ¤Ç¤¹¡×
10·î¡¢²¬»³»ÔÆî¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·ÊÆ¤ÎÀ¹¤êÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÄ«¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¡£¡Ö¡ÊÄ«¡Ë7»þ¤«¤é¡ÊÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë¡×¡Ö¤ªÊÆ¤¬¹â¤¤¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÀÑ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×
»²²ÃÈñ770±ß¤Ç5¹ç¾£¤ËÀ¹¤êÊüÂê¡£¥³¥á¤Î¹âÃÍ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ä©Àï¼Ô¤«¤é¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖQ¡¥¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£1»þ´ÖÂÔ¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÆù¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡×
Âç¿Íµ¤¤Î¿·ÊÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹ØÆþ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯1Ç¯¤Î¥³¥á¤ÎÈÎÇäÎÌ¤Î¿ä°Ü¤Ç¤¹¡£È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¸å¡¢°ì»þÅª¤Ë¾å¾º¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·ÊÆ¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤Î¹âÃÍ¤ò·ù¤Ã¤Æ¤«ºÆ¤ÓÄãÌÂ¡£º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËËºî¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢´Ø·¸¼Ô¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊJAÁ´ÇÀ¤ª¤«¤ä¤ÞÇÀ»º¡¦±à·ÝÉô¡¡¾®¸¶µ×ÅµÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡ÊÎáÏÂ¡Ë7Ç¯»ºÊÆ¤Î¾ÃÈñ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÊÎáÏÂ¡Ë8Ç¯»ºÊÆ¤ÎºîÉÕ¤±¤¬¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¡Ê¥³¥áÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¡ËÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹ñ¤Î»Üºö¤â´Þ¤á¤ÆÀ¸»º¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤¿À¸»º¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
À¸»º¼Ô¡ÖÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤ò·üÇ°¡×
°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÀè¹Ô¤¤ËÀ¸»º¼Ô¤âÀßÈ÷Åê»ñ¤Ê¤Éº£¸å¤ÎÀ¸»º·×²è¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´Ý½¨¥Õ¥¡ー¥à¡¡ÃÝÎÓ½¨ÉÒÂåÉ½¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¥³¥á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¼òÊÆ¤À¤Ã¤¿¤ê»ôÎÁÊÆ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¤ä¤á¤Æ¼ç¿©ÊÆ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ã¤ÈÎÌ¤¬Áý¤¨¤ÆÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤«µ¡³£¤ÎÃÍÃÊ¤â¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¡³£¤È¤«¤ÏÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤â¤¦²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢²¼¤¬¤ë¤È¡¢ËÍ¤é¤¬µ¡³£Âå¤À¤±¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥³¥á¤Ï°Â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Þ¤¿¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡£Ã¯¤â¤¬º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹Ãæ¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£