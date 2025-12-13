ÅÁÀâ¤Î½÷ÀÍ½¸À¼Ô¤¬»Ä¤·¤¿2026Ç¯〝Í½¸À〟¡ÖÂè»°¼¡À¤³¦ÂçÀïËÖÈ¯¡×¡Ö11·î¤Ë¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ÈÀÜ¿¨¡×¡Ä¼±¼Ô¤¬²òÀâ
¡¡º£Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Î£±Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿·Ç¯¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¼·î¥æ¥ê¥¢»á¤¬³¤³°¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÍ½¸À¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤Î¿¿µ¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼±¼Ô¤ËÏÃ¤òÄ°¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÅ²¬¤È°ñ¾ë¤Î¾å¶õ¤Ë〝Ææ¤ÎÈ¯¸÷ÂÎ〟!? »£±Æ¼Ô¤¬¾Ú¸À¡Ö£Õ£Æ£Ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ÎÌÕÌÜ¤Î½÷ÀÍ½¸À¼Ô¥Ð¥Ð¡¦¥ô¥¡¥ó¥¬¡Ê1911～1996¡Ë¤¬»Ä¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë〝2026Ç¯¤ÎÍ½¸À〟¤¬¡¢³¤³°¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¥ô¥¡¥ó¥¬¤Ï12ºÐ¤Î»þ¤ËÎµ´¬¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì»ëÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¡¢Ì¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁè¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¾ì½ê¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹ñ²È»ØÆ³¼Ô¤ä²Ê³Ø¼Ô¤Þ¤ÇÁêÃÌ¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤â¤¢¤ê¡¢µìÅì²¤¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¥«¥ó¤Î¥Î¥¹¥È¥é¥À¥à¥¹¡×¤È¤¢¤¬¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ»æ¥Ç¥¤¥êー¡¦¥¹¥¿ー¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö2026Ç¯¥Ð¥Ð¡¦¥ô¥¡¥ó¥¬Í½¸À¡×¤Ë¤Ï¡ÖÂè»°¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎËÖÈ¯¡×¡Ö11·î¤Ë¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ÈÀÜ¿¨¡×¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿»É·ãÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡Ö¶âÍ»´íµ¡¡×¡¢¡Ö¼«Á³ºÒ³²¤ÎÏ¢º¿¡×¡¢¡Ö²¤½£¤ÎÀ¯¼£ÅªºÆÊÔ¡×¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ÐーÀïÁè¤Î·ã²½¡×¤Ê¤É¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÉÔ°Â¤È½Å¤Ê¤ë¥Æー¥Þ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥ô¥¡¥ó¥¬¤Ï²áµî¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÍ½¸À¤òÅö¤Æ¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤ëÅÀ¤À¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Ö9¡¦11ÊÆ¹ñÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¡Ê2001Ç¯¡Ë¡×¡Ö¥Á¥§¥ë¥Î¥Ö¥¤¥ê¸¶È¯»ö¸Î¡Ê1986Ç¯¡Ë¡×¡Ö¥½Ï¢Êø²õ¡Ê1991Ç¯¡Ë¡×¡Ö¥¤¥ó¥ÉÍÎÂçÄÅÇÈ¡Ê2004Ç¯¡Ë¡×¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÍ½¸À¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¹ñÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¶²ÉÝ¡¢¶²ÉÝ¡ª¥¢¥á¥ê¥«¤Î·»Äï¤¿¤Á¤Ï¡¢Å´¤ÎÄ»¤Ë¹¶·â¤µ¤ì¤ÆÅÝ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¥ª¥ª¥«¥ß¤ÏÌÐ¤ß¤ÎÃæ¤Ç±óËÊ¤¨¤·¡¢ºá¤Î¤Ê¤¤·ì¤¬Ê®¤½Ð¤¹¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¨¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÍ½¸À¤â¸åÇ¯¤Î²ò¼á¼¡Âè¤Ç¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤¦ÆÉ¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¡Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ë¤µ¤¬〝¥ô¥¡¥ó¥¬¿ÀÏÃ〟¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢³°¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½¸À¤â¤¢¤ë¡£¥ô¥¡¥ó¥¬¤Î〝2025Ç¯Í½¸À〟¤Ç¡ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¿ÍÎà¤Ï¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ÈÁø¶ø¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢³ºÅö¤¹¤ë»ö¾Ý¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢26Ç¯¤ÎÍ½¸À¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿®¤¸¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£Í½¸À¡¦²øÃÌ¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë»³¸ýÉÒÂÀÏº»á¤Ï¡¡¡Ö¥Ð¥Ð¡¦¥ô¥¡¥ó¥¬¤¬°ÎÂç¤ÊÍ½¸À¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢È¯¸À¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÍ½¸À¤Î°ìÉô¤Ï¡Ø¸å½Ð¤·¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¡Ù¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê²ò¼á¤¬¤Ç¤¤ëÛ£Ëæ¤ÊÉ½¸½¤ò¸å¤«¤é¡ØÅö¤¿¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬Â¾¹ñ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ç¥ô¥¡¥ó¥¬¤Î¸¢°Ò¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥ô¥¡¥ó¥¬¤ÎÍ½¸À¤òÁ´¤Æ´ÝÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤À¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ô¥¡¥ó¥¬¤Î〝Í½¸À〟¤Ï¸ý½Ò¤äÅÁÊ¹¤¬Â¿¤¯¡¢¸å¤«¤éÊÔ¤µ¤ó¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸·Ì©¤Ë¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¤³¦¾ðÀª¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þ´ü¤Û¤ÉÍ½¸À¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¥Ð¥Ð¡¦¥ô¥¡¥ó¥¬¤ÎÊª¸ì¡×¤Ï·ãÆ°¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÉÔ°Â¤È´êË¾¤òÅê±Æ¤¹¤ë¶À¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¿¼·î¥æ¥ê¥¢¡Ë