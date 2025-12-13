¡ÚMLB¡ÛÉ¾²Á¤ÎÊ¬¤«¤ì¤ëÂ¼¾å½¡Î´¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© ¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÂçÊªÌî¼ê¤¬·ÀÌó·èÄê¤Î¤Ê¤«Äó¼¨·ÀÌó¾ò·ï¤ä³ÍÆÀ´õË¾¥Á¡¼¥à¤Ï¡©
¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢ºÇ¤â°ÜÀÒÀè¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ photo by Jiji Press
Á°ÊÔ¡§2025Ç¯ÅßMLB»Ô¾ì ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿ÍÂçÊªÁª¼ê¤Î²ÁÃÍ
MLB³ÆµåÃÄ¤ÎÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ì¤È¤Ê¤ë¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂçÊªÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤âÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
Åê¼ê¤Ç¤Ïº£°æÃ£Ìé¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿Â¼¾å½¡Î´¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÏÉ¾²Á¤Î´ð½à¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£ÆÃ¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯»°´§²¦¤Ë¤âµ±¤¤¤¿Â¼¾å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿º£¥ª¥Õ¤ÎÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÉ¾²Á´ð½à¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤ÎÉ¾²Á¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¡£»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÂç·¶ºÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿MLB¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÅÓÃæ¡¢¤¢¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¶¯¹ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬¤½¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤ÏMLB¤Î¼çÍ×¿ÍÊª¤¬°ìÆ±¤Ë²ñ¤·¡¢¥ê¡¼¥°±¿±Ä¡¢Áª¼ê¤Îµî½¢¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤¦¥ª¥ÕºÇÂç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼¡¢ÄÌÏ©¤òµåÃÄ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢´ÆÆÄ¤Ê¤É¤¬ïèÊâ¤·¡¢ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤â¤Á¤í¤ó¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂçÎÌ¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÂ¼¾å½¡Î´¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢º£°æÃ£Ìé¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ°¸þ¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤«¤é¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£°æ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£2025Ç¯¤ÏËÉ¸æÎ¨1.92¤È¤¤¤¦¸«»ö¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¡¢27ºÐ¤ÈÇ¯ÎðÅª¤Ë¤âº£¤¬Æ¯¤À¹¤ê¡£º£½©¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿¤ÎÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤ÇÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ÎÉ¾²Á¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅÏÊÆ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁí³Û£±²¯¥É¥ë¡ÊÌó150²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î¹âµë¤¬É¬Í×¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï·ÀÌó¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¡Ö¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤é¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢Â¼¾å¡¢²¬ËÜ¤È¤¤¤¦Ìî¼ê¤Õ¤¿¤ê¤Î¼ÂÎÏÉ¾²Á¤Ï¤«¤Ê¤êÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÁÆ¬¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼Åª¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¥È¥ê¥ª¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤â¹â¤¤Â¼¾å¤Î²ÁÃÍÈ½ÃÇ¤Ï¡¢º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¼¾å¤ÎÄ¹½ê¤Ï2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¹â¤¤"¥µ¥À¥Ï¥ë¡¦¥ª¡¼"¤ò¾å²ó¤ë56ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¡¢25ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£¸½Âå¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬¹¥¤Þ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÇÀþ¤ÎÊä¶¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹ºàÎÁ¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë»°¿¶¤ÎÂ¿¤µ¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÊÆµå³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£Â¼¾å¤Ï93¥Þ¥¤¥ë¡Ê149.6¥¥í¡Ë°Ê¾å¤ÎÂ®µå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤Ï2022Ç¯°Ê¹ßÌó63¡ó¤ÈÄã¤¯¡¢2025Ç¯¤ÎÂÇÎ¨¤Ç¸À¤¨¤Ð¤ï¤º¤«.095¡Ê21µåÃæ£²°ÂÂÇ¡Ë¡£¤³¤Î¿ô»ú¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¹ëµåÇÉÁ´À¹¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÂ¼¾å¤ÎÂ®µå¤Ø¤Î¼å¤µ¤Ï·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÂ®µå¤òÂÇ¤Ä¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï2020~22Ç¯¤Î3Ç¯´Ö¤ÇÂÇÎ¨.197¡¢18ËÜÎÝÂÇ¤ÈÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åû¹á²ÅÃÒ¡Ê²£ÉÍDeNA¡Ë¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÆâÌî¼éÈ÷¤Î¿å½à¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤âÉ¾²Á¤ÎÆñ¤·¤µ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÚÂçÊªFAÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¤¬·èÄê¤·¤¿±Æ¶Á¤Ï¡©¡Û
¡¡Á°½Ò¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢Â¼¾å¤ÈÅû¹á¤ÎÁê»÷¤Ë´°Á´¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤ÊÊä¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÅû¹á¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡©¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¼¾å¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤¤À¤±¤Ë¿¤Ó¤·¤í¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤«¤Ê¤ê¶ì¤·¤ó¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ã¤«¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î£¹¥±¥¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡ÊÇ¯ÊðÁí³Û£±²¯¥É¥ë°Ê¾å¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÊ§¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁèÃ¥Àï¤Î¤Ê¤«¤Ç¤½¤ì¤À¤±¤Î³Û¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤·¡¢¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È¥ì¥Ù¥ë¤ÎÅê¼ê¤ÏÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄÌÀâ¤Ï³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ìî¼ê¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¾¾°æ½¨´î¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ê¤É¤´¤¯°ìÉô¡£Á°½Ò¤ÎÅû¹á¡¢½©»³æÆ¸ã¡¢À¾²¬¹ä¡¢Ê¡Î±¹§²ð¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤Ê¤ÉÂÇ·âÌÌ¤Ç¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥á¥ó¥È¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÁª¼ê¤Ï¿ôÂ¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢È½ÃÇ¤ÏÍ¾·×¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¼¾å¤Ë¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¡£
¡¡¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°³«»ÏÁ°¡¢¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ù¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥í¥·µ¼Ô¤Ïº£¥ª¥Õ¤Îº¸¤Î¥Ñ¥ï¡¼ÂÇ¼Ô¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ò¤³¤¦Í½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ¼¾å¤Î·èÄê¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤è¤ê¤â°Â¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¼ã¤¤¤À¤±¤Ë·ÀÌóÇ¯¿ô¤Ï¤è¤êÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÊ¿¶ÑÇ¯Êð¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤è¤ê²¼¡£¤¿¤À¡¢¶â³ÛÅª¤Ë¤Ï²¬ËÜ¤è¤ê¤Ï¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£Â¼¾å¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¢¤ë¤¬¡¢»°¿¶¤ÎÂ¿¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×
¡¡ÄÌ»»340ËÜÎÝÂÇ¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï£¹Æü¡¢£µÇ¯£±²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó225²¯±ß¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤Ç¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë10Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÌ»»264ËÜÎÝÂÇ¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤â£µÇ¯£±²¯5500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó232²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Ç¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£¾å°Ì¤¬Æ°¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½øÎóÅª¤Ë¤Ï¤³¤³¤«¤éÂ¼¾å¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤âËÜ³ÊÅª¤Ë³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥í¥ó¥½¤ò¼º¤Ã¤¿¥á¥Ã¥Ä¤¬ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ÆÆ°¤¯¤Î¤«¡£¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¼è¤ê¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥º¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Âå¤ï¤ê¤ËÂ¼¾å¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¤«¡£¤½¤ì¤È¤â......¡£
¡ÖÂ¼¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤è¡×
¡¡¾åµ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÏÎ©¤ÁÏÃ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤½¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë25ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤«¡£
¡¡Â¿¤¯¤Îµå³¦´Ø·¸¼Ô¤¬Ãí°Õ¿¼¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Å¤¯