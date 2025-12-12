『装苑』の元編集長で、現在はファッションコーディネーターとして活躍する紱田民子さん（80歳）。16年前に長野県安曇野市へ移住したのをきっかけに、暮らしがとてもシンプルになったそう。ここでは、徳田さんのヘアスタイルやグレイヘアにしたことによる気持ちやファッションの変化について紹介します。

60代で白髪染めをやめてグレイヘアに

ヘアスタイルを変えることをなにかのきっかけにすることって女性にはよくありますよね。気分を変えたり、新しいことにチャレンジしたり。ヘアスタイルは女性の生き方と密接な関わりがあるといわれたりもします。ヘアスタイルを変えると、「なにかあったの？」なんて聞かれたりして。

【実際の写真】80歳、現在の定番ヘアスタイル

ご多分にもれず、私もこれまで、刈り上げ、ポニーテール、マッシュルームカット、カーリーヘア、ストレート、ソバージュ、ベリーショートなど、たくさんのヘアスタイルを体験してきました。ただし、このヘアスタイルの数だけ生き方を変えてきたような、波乱の人生があったわけではないのですが。

ファッションと同じようにそのときの気分でいろいろと楽しんできました。

ボーイッシュなショートカットが「私の定番」

50代の頃から白髪が目立つようになり、グレイのヘアマニキュアでカバーしていました。理由は、白髪染めで暗く染めると、年を重ねた風情とギャップが出てしまって違和感があるように思ったから。

それでも継続していると、ヘアマニキュアをすること自体、本来の髪のツヤが隠されてしまう。それが気になってきました。なので、だんだんと白髪の割合が多くなった60代になって、髪を染めること自体をやめたんです。

最近は、すてきなグレイヘアのタレントさんやモデルさんも多く見かけるようになり、年齢を重ねたマチュアな魅力を発信していますよね。私はこのグレイヘアの、ありのままでいられるナチュラルな魅力がとても気に入っています。

前髪が短くボーイッシュなショートカットが定番です

髪型は、前髪が短くボーイッシュなショートカット。私の定番です。このカットスタイルは、快活で元気に見えるので気に入っています。カットにはこまめに行かなければなりませんが、なにより、日々の髪の手入れがラクなので、それもやめられないポイントです。

手入れの手間だけでなく、グレイヘアの最大のメリットは、装いの幅が広がったということです。黒く染めた髪色だときつく見えた印象も、グレイヘアになってからはニュートラルで優しく明るい印象に。またビビッドな赤やブルーなどの原色を取り入れた服だって、グレイヘアなら軽快に気負いなく着こなすことができるようになりました。

そのときどきの暮らし方や生き方が表れるヘアスタイル。でも、服と同じように、ありのままの自分らしくいられるようにつき合っていきたいと思っています。