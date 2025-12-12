東海地方は、明日13日(土)は、日中は天気が持つ所が多く、お出かけを楽しめそうです。天気は下り坂で、夜は次第に雨が降り、14日(日)朝まで広く雨となるでしょう。来週も、晴れる日が多く、この時期しては気温がかなり高い日もありそうです。

今日12日 北風が冷たく厳しい寒さ

今日12日、日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となり、東海地方にも冷たい空気が入ってきています。正午の気温は、名古屋で8.7℃、岐阜で8.1℃、津で8.4℃、静岡で14.2℃と、昨日11日の同じ時間に比べ、気温が下がっています。

今夜にかけて、冬型の気圧配置が続くため、晴れる所が多いでしょう。岐阜県の飛騨北部などで、雪の降る時間はありますが、発達した雪雲の流れ込みはなく、降る雪の量は少ない見込みです。また、今夜まで北寄りの風の強い状態が続きます。体感は気温以上に厳しい寒さとなるため、万全な防寒対策でお過ごしください。

明日13日 朝は今回の寒さの底で厳しい冷え込み 雨はいつから?

今夜(12日)は、冷え込みが強まり、明日13日朝は厳しい冷え込みになる見込みです。明日13日朝の最低気温は、名古屋で1℃、岐阜や津で0℃、静岡で6℃の予想です。最高気温は、名古屋や岐阜、津で10℃、静岡で12℃の予想で、日中は風が穏やかで、寒さが和らぐ見込みです。



高気圧に緩やかに覆われるため、岐阜県や三重県は、朝から晴れる所が多いでしょう。愛知県や静岡県は、高気圧の縁を回って湿った空気が流れ込むため、雲が広がりやすくなりそうです。午後は、次第に雲が広がり、夜遅くには、雨の降る所が多くなりそうです。岐阜県山間部では、雪がまじる所もある見込みです。お帰りが遅くなる方は、注意してください。

14日(日) 朝まで広く雨 日中は天気回復

14日(日)は、低気圧が、日本海と本州沿岸を東寄りに進んだ後、再び、冬型の気圧配置となる見込みです。朝まで雨が降りますが、昼前からは天気が回復する所が多いでしょう。

岐阜県山間部では、雨の残る所がある見込みです。午後は、次第に寒気が流れ込むため、雨から雪に変わる所がありそうです。寒気はそれほど強くありませんが、15日(月)にかけて、雪が続く所があるため、積雪や路面の凍結に注意してください。

最高気温は、名古屋や岐阜、津で13℃、静岡で17℃の予想で、土曜よりも上がりそうです。夜は、再び寒気の影響で冷えてくるため、寒暖差に注意してください。

潤いの雨で乾燥が和らぐ

東海地方では、長い期間、まとまった雨のない日が続いています。昨日11日までの30日間の降水量合計は、名古屋で8.0ミリ(平年比11%)、岐阜で22.5ミリ(平年比27%)、津で6.0ミリ(平年比9%)、静岡で7.5ミリ(平年比6%)です。明日13日夜から14日(日)朝は、空気の乾燥を和らげてくれる潤いの雨となりそうです。