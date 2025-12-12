上皇后美智子さまの”嫁入り道具”は「6トン積みトラック3台分」…「民間」出身のプリンセスが賄う巨額の「ご成婚」費用を大解剖

12月9日に62歳の誕生日を迎えられた「皇后雅子さま」。ご成婚されてから32年、皇后になられてからは早くも6年が経ち、その静かな華やぎは多くの国民の心の拠り所となっている。

上皇后美智子さまに続き、「民間」出身のプリンセスである雅子さまがご成婚時に直面した金銭的な障壁は、一般人である我々には到底想像しがたいものであった。ゼクシィの調査によると、結婚にかかる総費用は平均で415万7000円であり、民間人同士での結婚にも莫大な費用がかかる。一方、当時の皇太子殿下と小和田雅子さんのご成婚の際には、そのおよそ500倍である20数億円もの予算が投じられたそうである。

この国家の威信をかけた一大事業に対して、小和田家はどう立ち向かったのか。その様子を、皇太子妃に内定してから11日後に出版された週刊現代1993年1月30日号の記事を再編集してお届けする。

ご成婚費用は二十億円にも

皇太子殿下と小和田雅子さんのご成婚は、平成天皇、皇后両陛下以来、34年ぶりのこと。 美智子妃に続いて「民間」からのプリンセス誕生となる。そこで気になるのは「民間」 小和田家の負担金である。民間の人間同士の結婚でも莫大な結婚費用がかかる。皇室のご成婚ともなれば、むろんその比ではない。

「今度の皇太子の結婚の儀にかかる総費用は、4億〜5億円。しかし、この費用は国家的行事ということで、国家予算でまかなわれます」（宮内庁担当記者）

平成天皇のご成婚のときは総予算2000万円。現在の貨幣価値に直すと2億〜2億5000万円になる。しかし、ご成婚の総費用という点では、さらに膨大な金額がかかっている。天皇・皇后両陛 下の新居となった赤坂御所（当時の東宮御所）の工費に2億3000万円、新居の調度品や工芸品に4000万円近くかかったといわれる。この二つを合わせただけでも、現在なら30億円は下らない。

このほかにも、祝賀パレードや警備にもかなりの費用がかかったものと思われる。皇太子殿下と小和田雅子さんのご成婚のときの祝賀パレードや新居について、宮内庁から正式発表はないが、警備も含めたご成婚総費用は、二十数億円ともいわれる。まさに国家的祝賀行事である。

美智子妃の嫁入り道具は「6t積みトラック3台分」

さて、それでは小和田家は何を、どれくらい負担するのだろうか。

「美智子さまの実家の正田家は当時の皇太子から『身一つで』といわれていたが、母親の富美子さんができる限りのことをやったわけです。ほかの皇族などから『民間の出だから』といわれないように。それも美智子さまの父親が日清製粉のオーナーで、資産家だったからできたことなんです」（皇室ウォッチャー）

当時（昭和34年）の金額で3000万円といわれたから現在なら3億〜4億円だ。

小和田雅子さんの場合はどうなるのだろう。

「洋服、和服など身の回りの物だけでも、数千万円は必要でしょう。紀子さんで1000万円ぐらいかかっていますから、雅子さんは少なくとも4000万円ぐらいはかかるでしょう」（宮内庁担当記者）

雅子さんの父親は「外務事務次官」、外務官僚のトップではあるが、国家公務員に過ぎない。事務次官の俸給は、各省共通で月に126万6000円。これに地域給が加算される。さらに4.25ヵ月分のボーナスが付き、年収は、およそ2500万円になる。正田家ほどの資産家ではないことが、この数字からわかる。ちなみに、雅子さんの俸給は、月に21万2800円。これに地域給が加算される。ボーナスは5.45ヵ月分で、昨年の年収は約410万円になるという。小和田家にとって「4000万円」はかなりの負担と推察される。

民間から皇族に嫁ぐ苦労

「それは皇室側も先刻承知のことでしょうから、雅子さんの嫁入り道具にかかる費用の半分は、皇太子側が用意されるという形をとられると思います。ですから、小和田家側の負担は、おそらく2000万円ぐらいですむでしょう」（前出・皇室 ウォッチャー）

平成天皇は昭和天皇から10億円近い財産を相続したといわれている。ただ、小和田家の負担は、これだけではすまない。

民間から皇室に嫁ぐのは、やはり“一大事業”のようだ。

「週刊現代」1993年1月30日号より

