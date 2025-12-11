日本有数の巨大企業リクルートで、内部告発者への対応のあり方が問われている。社内の"不正"を告発した社員は解雇後、SNS上で誹謗中傷がやまない状況になっていた。当事者への取材によって浮かび上がってきた疑惑とは──。

【画像】リクルートの「サクラ」問題を報じた2023年の朝日新聞

「まだ、ここにない、出会い。」

そんなブランドメッセージで多様なマッチング事業を行なうリクルート。その中核を担う就活支援でスキャンダルが明るみに出たのは2023年のことだった。

リクルートが運営する、就活に関するオンラインセミナーに同社の社員が学生のフリをして潜り込み、質疑応答の際、「リクルートスーツのシャツの色は？」「お勧めの参考書は？」といった質問を繰り返していたのだ。

「社員は自らを"サクラ"と呼び、上司が指示するケースもありました。同社の就活サイト『リクナビ』などに就活生を誘導する意図もあり、実際にセミナー後に多くの学生が『リクナビ』に登録した際は、『動物園を見事に手懐けていて素晴らしいです』と学生を動物扱いする社内チャットのやり取りがあったことも明らかになりました」（経済部記者）

やらせ行為の蔓延を受けて同社社員のA氏が内部告発して2023年6月に朝日新聞が内情を報じ、リクルートは少なくとも20件のセミナーでのサクラ行為を認めて謝罪した。

だがそれで一件落着とはいかなかった。告発者のA氏に取材すると、騒動後に苦境に立たされたと主張する。

「朝日の報道後、全社員に『個人のSNS発信は控えてください』との要請があり、内部告発者探しが始まりそうな雰囲気でした。私の賞与が減額されたことなどを受け、告発した社員として匿名でXに投稿したら、コンプライアンス室に呼び出されて『このXは君ではないか』と詰問され、その3日後に普通解雇という形で解雇されました」（A氏）

解雇を不服とするA氏は2024年1月、解雇権の濫用に当たるとしてリクルートを提訴したが、今年7月の判決で東京地裁は原告の訴えを退けた。

A氏の代理人である浅川有三弁護士が語る。

「懲罰的な不当解雇ではないかと訴えましたが、一審では、賞与の減額や解雇が内部告発に対する報復措置とは認められませんでした。控訴して、引き続き解雇は不当であると訴える予定です」

ただ、この訴訟とは別に、A氏を苦しめる問題があったという。

《こんなのを人間扱いして人権認めたくない》

《ゴミクズくん》

《リアルな世界では弱者だからネットで手当たり次第、蔑むことでしか喜びを感じれない悲しい化け物》

リクルートを解雇された後、A氏のXはバッシングで溢れかえった。A氏が振り返る。

「『モンスター』『無敵のクズ』『チー牛童貞』（オタクを揶揄するネットスラング）などと人格を否定する言葉も浴びせられました。とくに『元リクルート社員』を名乗るアカウントからは"プライドが高い""ウソをつく"などと執拗に攻撃され、それに連なる形で無数の誹謗中傷が続いてデマ情報がSNSで拡散されました」

社用携帯かは「回答しかねる」

そこでA氏は誹謗中傷の"犬笛"と思しき「元リクルート社員」のアカウントの開示請求を試みた。その結果に驚かされたという。

「開示された発信者情報に基づいて弁護士が調査すると、件のアカウントの電話番号はリクルートが法人契約する番号でした。アカウントが元社員を名乗ることから少なくとも私が在籍していた頃は社員だったと考えられます」（A氏）

A氏は、それを踏まえてリクルートに対応を求めたが、満足のいく返答ではなかったと語る。

「リクルートは社用携帯かという質問に回答せず、投稿内容も『誹謗中傷には当たらない』と回答しました。裁判所が誹謗中傷にあたると判断して開示命令を出したにもかかわらずです。法的手段も含めて、誠実な対応を求めていきます」（A氏）

本誌・週刊ポストは件の電話番号に複数回電話を掛けたが応答はなかった。番号の使用者についてリクルートに事実確認を求めたが、「いずれも個人情報に当たるため回答しかねる」（広報部）とコメント。件のアカウントからの投稿内容についても、「社内調査で誹謗中傷は確認できませんでした」（同）とするのみだった。

裁判所が発信者情報の開示を認めたのは、件のアカウントの投稿が誹謗中傷に当たると判断されたからだとA氏は主張するが、会社側の認識は大きく異なるものなのだ。

リクルート社の責任は

リクルートの対応に問題はないのか。労働問題に詳しい中村和雄弁護士が指摘する。

「従業員が社内の不祥事を告発した場合、その内容が真実であれば会社側が従業員を解雇・処分することは原則禁止です。ただし告発と解雇や賞与減の因果関係について従業員側が立証する必要があり、それが難しい。他方、今年6月に改正された公益通報者保護法では告発者が1年以内に解雇・処分されたら、会社側に"告発が理由ではない"と立証する責任がある。仮に今回のケースが法改正後に生じていたらA氏の解雇は無効になった可能性があります」

社用携帯から社員によって誹謗中傷が行なわれた場合、会社の責任が問われるケースもあると中村弁護士が続ける。

「A氏が抗議してもリクルートが社用携帯からの誹謗中傷を放置した場合、従業員の不正行為を止める立場にありながら、会社としての義務を怠っているとして、民法上の『使用者責任』や『安全配慮義務違反』を問われる可能性はあります」

オンラインでのサクラ、SNSでの告発や誹謗中傷など現代のネット社会の問題が詰まった一件。今後の対応をめぐっては、リクルートの企業倫理が問われることになる。

※週刊ポスト2025年12月19日号