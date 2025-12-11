ロックバンド「back number」が大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）に出場することが10日、スポニチ本紙の取材で分かった。2022年以来3年ぶり2回目。当時は特別企画としての出演だったため、初めて白組歌手として選ばれた。

関係者によると、紅白の制作陣は追加での出場を実現させるため、水面下で交渉を続けてきた。近く同局から正式発表される。

歌唱曲は、NHKのウインタースポーツテーマソングとして書き下ろした「どうしてもどうしても」が確実視される。来年2〜3月のミラノ・コルティナ五輪・パラリンピックの中継で大量に流れる同曲を、2大会連続で冬季五輪のメダル獲得数を更新中の日本代表に向けて紅白の舞台からエールを送る。

back numberは04年にボーカル＆ギターの清水依与吏（41）を中心に群馬県で結成。11年のメジャーデビュー以降、「高嶺の花子さん」や「水平線」などヒット曲を連発。ヒットの基準とされるサブスクリプション（定額聴き放題）総再生回数1億回を突破した曲が27曲もあり、歴代ではMrs. GREEN APPLEの30曲に次ぐ2位と、高い人気を誇っている。

来年はデビュー15周年の記念イヤー。5〜6月に自身初のスタジアムツアーを開催するなど、精力的な活動でファンに感謝を伝えていく。大みそかの国民的行事から、節目の一年を彩っていく。