子育てをしていると、子どもとスマホやゲームの関わり方について悩む人も多いのではないでしょうか。つい「いつまでやってるの？」と叱（しか）ってしまいうことも。しかし、多数の教育機関と連携しながら子どもの未来のサポートと研究を行っている、「いこーよ 子どもの未来と生きる力研究所」の研究結果によると、「子どものスマホやゲームは規制しなくていい」とのこと。詳しく教えてもらいました。

※ この記事は『自立した子どもになるための やらない子育て』（扶桑社刊）より一部を抜粋し、再編集しています。

「やめて」といっても子どもはすぐにやめられない

今、多くの親が子どものスマホやゲームにかんする悩みを抱えています。

「ごはんだよ〜」と声をかけても、スマホに夢中でなかなか食卓につかない。「あと1回」「セーブするまで！」と言いながらゲームを続けている。「やめて」と何度言っても聞かなければ親はイライラしますし、その状態が続けば、目が悪くならないか、依存しないか、勉強に差し支えないかなど、たくさんの悩みが表出します。

また、ゲームに親しんでこなかった親の場合は、その内容や仕組みを詳しく知らないからこそ、課金してお小遣いをムダに使うのではないか、悪い人とオンラインでつながるのではないかと、必要以上に不安になっている側面もあります。

ただ、子どもがゲームに夢中なのは楽しいからで、それ以上の意図も目的もありません。だからこそ「やめて」と言われてもすぐにやめるのが難しいのです。

●まず、親がゲームを知ることから始めよう

ゲームの経験がない親御さんには、一度ゲームを楽しんでみることをおすすめします。そのうえで、親子で遊べるもののなかで「これならいい」と思えるものを選びましょう。

逆に、遊んでほしくないと思うものを子どもが欲しがるなら、その理由と合わせて「これは好きじゃない」と正直に伝えてみてください。

理由なく一律禁止にするのではなく、子どもの「楽しい」も理解することが大切です。

また、プログラミングに興味をもつ、最新のAI事情やガジェット関連の情報に詳しくなるなど、ゲームをきっかけに発展する世界もあると感じます。

ゲームやスマホから、子どもの新たな得意が見つかる可能性も十分ありますよ。

家庭でのルールは“子どもも一緒に”考える

その上で、家庭でのルールを“子どもと一緒”に考えましょう。

親がルールを一方的に決めたとしても、意図が理解できなければ、子どもは「勝手に決められた」と反発するだけです。

とくに低学年は、「夕食まで」や「お手伝いが終わったら」など、時間ではなく行動とタイミングをセットにすると守りやすいと思います。

高学年になり、勉強の心配が加わったら、「勉強後にゲーム」というように、スケジュールを工夫しながら時間管理も徐々に本人に任せましょう。

ゲームをしたいからと宿題を雑に終わらせても、子どもが「やりたいこと」と「すべきこと」を両立させる訓練をしていると思ってください。それでテストの点が悪かったとして、「それでもいい」と思うか、「どうしよう」と工夫するかは、子どもに任せればいい話です。

●スマホをもつためのルールを自分で決めた小学生

あるお父さんは、スマホを欲しがる小学校6年生の子どもに、スマホを所持することに対しての親の懸念事項を伝えたそう。その上で「大人でもスマホやゲームに依存する人がいる。安全に使うためにはどうしたらいいと思う？ 納得できたら買うよ」と話したそうです。

すると、「個人情報はSNSにあげない」、「夜9時半以降スマホを開かない」、「知らない人とつながらない」など、子どもがたくさんのルールを考案。守れなかったときのペナルティーも自分で考えました。

晴れてスマホを手に入れた少年ですが、1年以上ルールを守っていると聞いています。