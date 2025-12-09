入浴は、体温を上げて血流をよくするなど多くの健康効果がある一方で、入り方を誤ると重大な事故につながることも。ここでは温泉療法専門医の早坂信哉先生が、入浴中の死亡事故のリスク要因といわれる「ヒートショック」を防ぐ方法について解説。あわせて、入浴時の突然死から身を守る「お風呂で死なないチェックリスト」も紹介します。

※ この記事は『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』（アスコム刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。

「山型ヒートショック」を回避する方法3つ

心筋梗塞・脳卒中を引き起こす「ヒートショック」、防ぐには

ヒートショックには、2つのタイプがあると私は考えています。1つは「山型ヒートショック」。冬場など、寒い脱衣所から熱い湯船に入ることで血圧が急上昇し、心筋梗塞や脳卒中などを引き起こすタイプです。もう1つは「谷型ヒートショック」。湯船から出るときに、血圧が一気に下がることで起こるタイプです。

●心筋梗塞や脳卒中を引き起こす「山型ヒートショック」

ヒートショックという言葉を聞くと、「冬場、暖かいリビングから寒い浴室に入って、心臓発作を起こして倒れてしまう」「熱い湯に急に入って倒れてしまう」、こんな場面を想像するでしょうか。これは、「山型ヒートショック」です。

山型ヒートショックは、急激な温度差により血圧が急上昇します。脳出血や心筋梗塞、狭心症などを引き起こす危険性が高まるのは、このときです。おもに高齢の方に多く見られますが、若くても高血圧や糖尿病、コレステロールや中性脂肪が高いまま放置している方は動脈硬化が進むので危険があります。

●山型ヒートショックを回避する方法3つ

山型ヒートショックを防ぐには、温度差をなくすこと。具体的には、室内・脱衣所・浴室の温度差を「5℃以内」に抑えることが有効です。たとえば、室温が25℃であれば、脱衣所や浴室は20℃以上ということです。温度計があればご使用いただきたいのですが、ない場合は以下の方法で温度差を少なくできます。

・脱衣所を暖める：暖房器具で暖めます

・浴室を暖める：湯船のフタをあけてお湯をはると、蒸気で浴室が暖まります

・浴室を暖める：服を脱ぐ前に、浴室の床を1〜2分シャワーのお湯で温めます

これらの対策をした上で浴室に入ったら、かけ湯をして体がお湯の温度に慣れるようにしましょう。

それから、湯上がり後にも、温度差を意識してください。湯船で温まった体が冷たい空気にさらされて急激に体温が下がると、血圧が不安定になることがあります。湯冷めを防ぐために、リビングや寝室なども入浴前に暖めておくとよいでしょう。

命を守る！「お風呂で死なないチェックリスト」

安全に入浴をするためには、入浴前に確認すべきことを「見える化」して習慣化することが重要です。おすすめは、チェックリストを脱衣所のドアにはること。目に入る場所にあるだけで、安全意識が高まり、事故の予防につながります。

そこで「お風呂で死なないチェックリスト」をご用意しました。1つでもチェックがつかない項目があれば、今日は入浴を止めましょう。

●今日の体調をチェック

・「最高血圧」が160mmHg 未満ですか？

・「最低血圧」が100mmHg 未満ですか？

・体温が37.5℃未満ですか？

・めまい、だるさ、動悸、息ぎれ、強い頭痛はないですか？

・飲酒はしていないですか？

・食後1時間程度たっていますか？

・体調に違和感はないですか？

●入浴の直前にチェック

・水分補給はしましたか？

・脱衣所は寒くないですか？（20℃以上あるとよい）

・浴室は寒くないですか？（浴室と脱衣所と室内の温度差は5℃以内がよい）

・お湯の温度は40℃ですか？

・かけ湯を忘れずにしましょう

・気分が悪くなったら栓を抜きましょう

●さらに念を入れたい方は、こちらもチェック

・入浴中に飲める水分を準備しましたか？

・タイマーを用意しましたか？

・家族に入浴をすると声をかけましたか？

・一人暮らしの方はスマホを持ちましたか？