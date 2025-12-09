Jリーグ優秀選手賞の受賞者36名が発表！ 柏＆広島から最多の６名が選出、リーグ覇者の鹿島からは？
Jリーグは12月９日、2025Jリーグ優秀選手賞の受賞選手36名を発表した。
同賞はJ１全20クラブの監督および選手による投票結果をもとに決定。柏レイソル、サンフレッチェ広島からは最多の６名が選出され、９シーズンぶり９度目のJ１優勝を果たした鹿島アントラーズからは５人が選ばれた。
なお、11日に開催されるJリーグアウォーズで表彰される「最優秀選手賞」と「ベストイレブン」は、この優秀選手賞の受賞者から選ばれる。
受賞選手36名は、以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
小島亨介（柏レイソル）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
DF
植田直通（鹿島アントラーズ）
小池龍太（鹿島アントラーズ）
古賀太陽（柏レイソル）
原田 亘（柏レイソル）
望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
佐々木旭（川崎フロンターレ）
鈴木義宜（京都サンガF.C.）
福田心之助（京都サンガF.C.）
マテウス・トゥーレル（ヴィッセル神戸）
山川哲史（ヴィッセル神戸）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
佐々木翔（サンフレッチェ広島）
中野就斗（サンフレッチェ広島）
安藤智哉（アビスパ福岡）
MF
久保藤次郎（柏レイソル）
小泉佳穂（柏レイソル）
小屋松知哉（柏レイソル）
山本悠樹（川崎フロンターレ）
脇坂泰斗（川崎フロンターレ）
マテウス・ブエノ（清水エスパルス）
稲垣 祥（名古屋グランパス）
ルーカス・フェルナンデス（セレッソ大阪）
扇原貴宏（ヴィッセル神戸）
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
田中 聡（サンフレッチェ広島）
FW
鈴木優磨（鹿島アントラーズ）
レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）
相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
伊藤達哉（川崎フロンターレ）
ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）
ラファエル・ハットン（セレッソ大阪）
宮代大聖（ヴィッセル神戸）
中村草太（サンフレッチェ広島）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
