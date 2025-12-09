東野幸治、人間の心を取り戻してきた？ 理由「あんまり言ってないんですけども…」

タレントの東野幸治（58歳）が、12月9日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。“あまり知られてない一面”について語った。



東野はこの日、番組MCを務める南海キャンディーズ・山里亮太の代打として登場。“あまり知られてない一面”を聞かれ、「あんまり言ってないんですけども、なんか恥ずかしいんで。マルプーとチワックスを購入して。毎朝、（早起きして）散歩したりとかして」と話す。



そして「ペロペロペロってされても…イヤじゃない（笑）」と語ると、スタジオからは「目の奥に心が宿ってる！」「人間の心を取り戻した！」との声が飛び、東野も「少しずつ心が宿ってきました」と語った。