千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

12月7日（日）の同番組では、芸人の妻から溢れる本音に永野が思わず困惑してしまう場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は、同番組のご意見番ポジションを担う永野が芸人の“奥様”たちと電話で悩み相談を行い、解決へと導く企画「永野の人の嫁と話したい」第2弾を開催した。

スタジオには、電話相談の相手となる芸人妻たちの夫、中村フー（ヘンダーソン）、ケツ（ニッポンの社長）、サツマカワRPGが登場。妻たちの本音の数々に、芸人夫たちが終始たじたじとなる展開となった。

©AbemaTV,Inc.

ニッポンの社長・ケツの妻は「世間的にはイジられキャラっぽく見えているけど、プライドが高くて性格も悪いし、イジられキャラに徹しきれていない」と語り、ケツの“性格の悪さ”が次々露呈することに。

仕事についてアドバイスをしても「素人に何がわかんねん」と返されると言い、性格の悪さがわかるエピソードとして、「会話の中で芸能界の話をすると、『俺と出会ってなかったら、芸能界のことなんか知ること一生なかったのにな』『俺のおかげで色々知れてることに感謝しろよ』と言われる」、日常会話の中で急に大喜利を振ってきて「『今のはスピードで答えられるやつやからな』と評価してきたり…」と夫・ケツの本性を暴露する。

©AbemaTV,Inc.

どんどん溢れる本音に永野も「憎しみしかない」と思わず困惑。

「全部素を出して、それでも愛されるようなキャラになってほしい」と願う妻に、ケツは「（愛されキャラに）なりたいけど、地の性格の悪さもあるし、プライド高いのもわかってる。どういう風にしたらなれるのかわからない」と本音を吐露していた。

©AbemaTV,Inc.

また、「女性関係をネタにして笑いを取ることがかなり多い。今の時代的にどうなのかな？」と夫の芸風を心配するヘンダーソン・中村フーの妻からは、浮気発覚時のリアルな夫婦のやりとりが明かされることに。

「時代を変えたい。女性と飲んでいるだけで言われる時代で、僕が前に立って後輩らに1回いけよと。そういうスタンスでいきたい」と力説する中村と、永野＆千鳥の掛け合いにスタジオは盛り上がっていくが、中村の妻は「わたしは笑ってないです」とピシャリ。

妻からの本音に中村は「見透かされてたんだ」と漏らしていた。