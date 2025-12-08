体の末端が冷えやすいこの季節、足元の冷え対策はしていますか？ プチプラブランドに詳しいアラフォーのmakiさんは、足元がしっかり暖まるシューズを「GU」でリピート買い！ 「昨年も愛用していて、今年も新調した」と話すmakiさんが、GUの「ムートンスリッパ」と、その着こなしコーデを5つ紹介してくれました。

​ふわふわのボアで暖かい「フェイクムートンスリッパ」

GUの「フェイクムートンスリッパ」は、履き口だけでなく、内側にもボアが敷き詰められていて、とても暖かいシューズです。スリッパといっても外で履けるので、冬はつい履いてしまう優秀なアイテム。熱を逃がしにくい保温機能と、表面のスウェード部分に撥水加工が施されてるので、冬のお出かけにぴったりなんです。

【写真】足が長く見えるコーデ

カラーバリエーションはブラウン、ブラック、ベージュ、ダークブラウンの4色展開で、価格は2990円でした。

ソール部分もしっかりとしていて、約3cmの厚みがあるので歩きやすいです。見た目よりも軽く、とても履きやすいです。

内側にはしっかりとボアが敷き詰められているので暖かいです。スリッパタイプなので、さっと履きやすいのもうれしいポイント。

1：デニムとニットで大人カジュアルに

171cmの筆者は、ブラックのXLサイズを着用しています。サイズは普段25.5cmくらいを履くことが多いので、XLサイズで問題ありませんでした。

まずは、ブラウンのデニムとベージュのニットで、大人カジュアルコーデにしてみました。ゆるっとしたパンツを合わせるとあまりボアが見えないので、スニーカー感覚で合わせやすいのもうれしいです。

2：スキニーパンツと合わせて脚長効果

次は、ゆるっとしたカーディガンにスキニーパンツを合わせて、脚長効果をねらったコーデにしてみました。ブラックのスリッパがパンツとそのまま一体化して見え、足が長く見えます。足元にボリューム感がでるので、スキニーパンツを合わせたときのバランスもとりやすくてお気に入りです。

3：スカートコーデにも合わせやすい

次は、ピンクのニットとブラックのニットスカートを合わせてみました。グレーのタイツを履いていますが、ブラックのスリッパはファーの部分もブラックなので、ごちゃついて見えにくく、アラフォーにも使いやすいと思います。

4：ワンピコーデにも合わせやすい

次はグレーのスウェットとキャミワンピのコーデに合わせてみました。ダークトーンのコーデですが、素材がそれぞれ違うのでおしゃれな雰囲気でまとまりました。とにかく歩きやすいので、お出かけコーデのときにも便利です。

5：スウェパンコーデでワンマイルにも

最後は、ニットとスウェパンのカジュアルコーデに合わせてみました。お散歩やちょっとした外出など、ワンマイルコーデにも暖かくて使いやすいです。玄関先でさっと履きやすいのでついつい履いてしまう優秀なシューズです。

昨年は毎日のように履いていて、さすがにボアの部分がへたってしまったので今年も新調しました。毎年買いなおしても2990円のプチプラ価格なのでとてもおすすめです！ 冷え対策にもぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください