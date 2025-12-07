お笑いコンビ「かまいたち」が6日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。人気ラーメンチェーン店「天下一品」の衝撃メニューに「めっちゃいい」と絶賛する場面があった。

この日の番組企画は「天下一品王決定戦」と題し、かまいたちの2人がお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の小杉竜一、「見取り図」の盛山晋太郎、リリーと「天下一品」の店舗を訪れて「2000円ピッタリチャレンジ！」「どっちのメニューが人気でショー」など4つのゲームで対決した。

天下一品にまつわる雑学で真偽を当てる「天下一品うんちくダウト」では「こってりとあっさりが同時に食べられる店舗がある」という項目に、盛山は「やっぱり天下一品はユニークなので、こってりとあっさり論争で別れるんならひとつの器でどうぞ、みたいな企画をやったことがあると思います」と反応し、同時に食べられる店舗が“ある”と答えた。

答えは“ある”で、盛山は「よーし！」と笑顔でガッツポーズ。兵庫県の三田（さんだ）店で「三田スペシャル」という特別メニューがあり、半分の量の器がくっついた特製の双子鉢で“あっさり”と“こってり”両方が楽しめるという。

衝撃のメニューに「かまいたち」濱家隆一は「これめっちゃいいやん！」と興奮。相方の山内健司も「これ全店舗でやってほしいな」とリクエストしていた。