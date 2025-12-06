開催国メキシコと同組となった韓国代表。(C)Getty Images

　現地12月５日、アメリカの首都ワシントンD.C.で北中米ワールドカップの組分け抽選会が開催され、対戦カードが決定した。

　ポット２の韓国はグループAに入り、開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフDの勝者（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）と同組となった。

　韓国メディア『Xports News』は、メキシコと、南アフリカが決定した時点で「大ヒットだ」「試合はすべてメキシコで行なわれる」と報道。すべての組分けが決まった時点でも、「韓国の立場では無難なグループ編成だ」と伝えた。
 
　また、『スポーツ東亜』は「最悪は避けたが最高ではない」と見出しを打ち、こう報じている。

「明らかに最悪のシナリオは避けた。だからといって最高の編成と見ることはできない。メキシコ戦は常に挑戦だし、南アフリカは未知の相手だ。最も難しい相手と見られるヨーロッパの相手国はまったく決まっていない」

　韓国の初戦の相手は、欧州プレーオフDの勝者となり、どこがくるのか不気味さもあるようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

