「大ヒットだ」「無難な組」韓国のW杯組分けに韓国メディアの反応は？「最悪は避けたが最高ではない」
現地12月５日、アメリカの首都ワシントンD.C.で北中米ワールドカップの組分け抽選会が開催され、対戦カードが決定した。
ポット２の韓国はグループAに入り、開催国のメキシコ、南アフリカ、欧州プレーオフDの勝者（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）と同組となった。
韓国メディア『Xports News』は、メキシコと、南アフリカが決定した時点で「大ヒットだ」「試合はすべてメキシコで行なわれる」と報道。すべての組分けが決まった時点でも、「韓国の立場では無難なグループ編成だ」と伝えた。
また、『スポーツ東亜』は「最悪は避けたが最高ではない」と見出しを打ち、こう報じている。
「明らかに最悪のシナリオは避けた。だからといって最高の編成と見ることはできない。メキシコ戦は常に挑戦だし、南アフリカは未知の相手だ。最も難しい相手と見られるヨーロッパの相手国はまったく決まっていない」
韓国の初戦の相手は、欧州プレーオフDの勝者となり、どこがくるのか不気味さもあるようだ。


