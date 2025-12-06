¹â¹»À¸J¥êー¥¬ー ¹â3¤ÇÄÌ¿®À©¤ËÅ¾Æþ Ž¢¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¡×¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¡È³Ð¸ç¤ÈÀÕÇ¤¡É Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Ž¥¿¹ÁÔ°ìÏ¯Áª¼ê¡Ê18¡Ë
¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¥×¥í¤Ë¡£¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î´üÂÔ¤Î¿·À±Ž¥¿¹ÁÔ°ìÏ¯Áª¼ê¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹â¹»À¸J¥êー¥¬ー ¹â3¤ÇÄÌ¿®À©¤ËÅ¾Æþ Ž¢¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¡×¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¡È³Ð¸ç¤ÈÀÕÇ¤¡É Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Ž¥¿¹ÁÔ°ìÏ¯Áª¼ê¡Ê18¡Ë
¡Ê¿¹ÁÔ°ìÏ¯Áª¼ê¡Ë
¡Ö¤Þ¤À18ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¡ÄÃÇ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ó¤Ç¼èºà¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡×
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î¹â¹»À¸J¥êー¥¬ーŽ¥¿¹ÁÔ°ìÏ¯Áª¼ê¡£¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ë¡¢18ºÐ¤Ë¤Ï¡È³Ð¸ç¡É¤¬¡Ä¡£
¡Ê¿¹Áª¼ê¡Ë
¡ÖÀÕÇ¤¤¬È¼¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡×
¡ÖÀÕÇ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¼«³Ð¤¬È¼¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡×
¡Ö¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÀäÂÐ²Ì¤¿¤¹µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡×
¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤À¤«¤é¸«¤¨¤¿·Ê¿§¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤¬²¼¤·¤¿Âç¤¤Ê·èÃÇ¤È¤Ï¡©
¹â¹»3Ç¯¤Ç¥×¥í¤Ë ¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¡ÈJ¥êー¥°½é¥´ー¥ë¡É
¡Ê¿¹Áª¼ê¡Ë
¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï´Ó¤ÄÌ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿¹Áª¼ê¡£¹â¹»¤«¤é¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤È¡¢
¤³¤È¤·4·î¡¢3Ç¯À¸¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿¹Áª¼ê¡Ë
¡Ö¤º¤Ã¤È¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥æー¥¹¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï°Â¿´¡×
6·î¤ËJ¥êー¥°¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤Î¤ï¤º¤«2¤«·î¸å¡£¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ55Æü¤Ç¡¢J¥êー¥°½é¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿¹Áª¼ê¡Ë
¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¢¤Î»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
3ÅÙ¤Î¥·¥åー¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤¤ì¤ºÇÔÀï
¿¹Áª¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î³èÌö¤Ç¥·ー¥º¥ó¸åÈ¾¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇºÇ¤â²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤¬¡Ä¡£
¡Ê¿¹Áª¼ê¡Ë
¡Ö¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀï¤Î¥Ûー¥à¤Ç¤Î·èÄêµ¡¡×
¤³¤Î»î¹ç¡¢3ÅÙ¤Î¥·¥åー¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤á¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥Áー¥à¤ÏÇÔÀï¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ä¡£
¡Ê¿¹Áª¼ê¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¥²ー¥à¤Ç¤¹¤Í¡£²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥Ýー¥¿ー¤ÎÀ¼±ç¤òÇØÃæ¤ËÀï¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¥×¥í¤Î¸·¤·¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¡ÈÀÕÇ¤¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¿®À©¤ËÅ¾Æþ¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¡×
¤½¤ÎÍâÆü¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Î³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿¹Áª¼ê¡Ë
¡Ö¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«ー¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã´¶¤¸¤¿¤Ã¤¹¤Í¡¢¤³¤Î1Ç¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦£±¤Ä£±¤Ä¤Ç¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤òÂ³¤±¤ë¹â¹»3Ç¯À¸¤ÏÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤«¤éÄÌ¿®À©¤ØÅ¾Æþ¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ê¿¹Áª¼ê¡Ë
¡ÖÊÙ¶¯¤â¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤À¤·¡¢Í§Ã£¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÀ¤³¦¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï´Ó¤ÄÌ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤¤ç¤¦¤ÏJ¥êー¥°ºÇ½ªÀá
¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÎÎý½¬¤Ï¼ç¤Ë¸áÁ°Ãæ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÎÆü¤Ë¤ÏÎý½¬¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤ë¡É¡£¥×¥í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¿¹Áª¼ê¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë£±Ç¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤È¤·¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¹¤´¤¯¤è¤ê´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
¤¤ç¤¦¤ÏJ¥êー¥°ºÇ½ªÀá¡¢Ì¾¸Å²°vsÊ¡²¬¡£¿¹Áª¼ê¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê¿¹Áª¼ê¡Ë
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ÆºÇ¸å¤Ë¾¡Íø¡¢¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×