ここ数年、「道の駅」が進化しています。地元の食材を扱う直売所だけでなく、温泉や宿泊施設、アクティビティなど、楽しみどころが盛りだくさん！ そのなかでも、とくに多彩な魅力をもつ“メガ道の駅”を紹介します。

「メガ道の駅」増えてます！

「メガ道の駅」とは？ その名づけ親、フリーライターの浅井佑一さんいわく、老若男女が楽しめる施設があり、取り扱う商品などにその土地ならではの“地元感”が強く感じられる道の駅をそう呼んでおり、近年、盛り上がりを見せているとのこと。

【写真】遊園地がある道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」

メガ道の駅の代表格！「まえばし赤城」

鮮魚センターにベーカリー、BBQ、エリア、温浴施設にバナナ農園まで！ 食べる・買う・遊ぶ・癒やしを網羅している、群馬県前橋市の「まえばし赤城」。

「最初に訪れたときは、本当にびっくりしました。これほど規模が大きく、ひとつひとつの施設が充実している道の駅は初めてでしたから。その驚きから浮かんだのが、『メガ道の駅』という呼び名です。オリジナルの食のブランドをスタートし販売するなど、何度もリピートする理由にあふれた場所です」（浅井さん、以下同）

●「まえばし赤城」のここに注目！

温浴施設は夜10時まで利用可能。

「バナナを前橋の名産品に！」と、バナナ農園を建設。収穫したバナナをスイーツにして提供している。

「希少な国産バナナ『まえばしバナナ』を味わうなら、『絹シフォン』と、『まえばしバナナスムージー』がおすすめです」

地場産食材を使用した地元で人気の飲食店17店の逸品が味わえるのも、大きな魅力。

「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」はアクティビティが大充実！

兵庫県神戸市にある「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」は、季節の花が咲く広大な敷地に、ホテルや果樹園、遊園地、ゴーカート場などが点在。

「お城のようなホテルに泊まり、天然温泉や地産地消グルメを味わうという楽しみ方もできる道の駅。夏から秋にかけては果物狩りも」

現在はイルミネーションイベントを開催中（2026年2月1日まで）。

●「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」のここに注目！

源泉かけ流しの温泉など9種類の湯が。

「『神戸 ホテル フルーツ・フラワー』内の温泉は鉄分を多く含む茶褐色。疲労回復など万病に効くといわれています」

地元の新鮮食材を使用するレストランも複数併設。浅井さんのイチオシは、「デイズキッチン」の野菜たっぷりのピザ。

発売中のESSE1月号では、このほかにも年末年始に訪れたい全国のメガ道の駅を紹介しています。グルメ、買い物、温泉など、大充実の施設が満載です。ぜひチェックしてくださいね。