¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥êー¥À¥¹¡Ö¥¦¥©ー¥­¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡×¥ê¥Ã¥¯Ìò¤Ë¥¦¥½ÆüËÜ¸ì¡¢À¸ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡×»ö·ï

¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Îº×Åµ¡¢¡ÖÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡ÊÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡Ë¡×¤¬2025Ç¯12·î5Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¥»¥ì¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø½è·º¿Í¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥êー¥À¥¹¡õ¥·¥çー¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥êー¡£»Ê²ñ¤Ï¿ù»³¤¹¤ÔË¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Î»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬Ì³¤á¤¿¡£
ÅÐ¾ì¤·¤¿¥Îー¥Þ¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢Åìµþ¡£ËÍ¤¿¤Á¤ò¾·¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£17ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÀéÍÕ¤ÎËÜÂçµ×ÊÝ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥çー¥ó¤â¡Ö¥êー¥À¥¹¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ç¡¢ËÍ¤âÆüËÜ¤È¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÊ¸²½¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£°¦¤ò¤â¤Ã¤Æ´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡×¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦»³ËÜ¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤¬15Ç¯¤âÂ³¤¯¤³¤È¡¢±é¤¸¤ë¥À¥ê¥ë¡¦¥Ç¥£¥¯¥½¥ó¤¬¤³¤ì¤Û¤É°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¡©¤È¼ÁÌä¡£¥Îー¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¥Îー¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡ÖËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¤Ï¤â¤¦»¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÀÄÅ·¤ÎðÈðÎ¡£¿¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç»Ï¤á¤¿¥·¥êー¥º¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÄ¹¤¯Â³¤¯¤È¤Ï¡×¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¤½ÐÍè»ö¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Îー¥Þ¥ó¤Ï¡Ö¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤¬·ëº§¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡Ä¡Ä¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤Ò¤È¤Ä¡¢ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÅìµþ¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÁáÄ«¤Ç¡¢¤Ø¤È¤Ø¤È¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«7»þÈ¾¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¡£Éô²°Ãæ¤Ë¥«¥á¥é¤¬12Âæ¤â¤¤¤Æ¡Ä¡Ä»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¥³ー¥Òー¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥ê¥ó¥«ー¥ó¡Ê¥ê¥Ã¥¯¡¦¥°¥é¥¤¥à¥ºÌò¡Ë¤¬¡¢¡È·¯¤ÏÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¡È¤¹¤³¤·¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡É¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÈà¤¬¡¢¡ÈThank you for having me¡Ê¾·¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡É¤Ã¤Æ¤É¤¦¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ÈÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢¤¤¤¶À¸ÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡È¥È¥¤¥ì¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë¡É¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤ÎÀ¼¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¡È¤ª¤¤¡¢À¸ÊüÁ÷¤À¤¾¡É¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Èà¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¡¢¡ÈËÍ¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡É¤ÈÊ¹¤¯¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·¯¤Ï¥È¥¤¥ì¤Î¾ì½ê¤òÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤è¡¢¤È¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Îー¥Þ¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥¹¡¦¥¹¥È¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥®¥ì¥ë¥â¡¦¥Ç¥ë¡¦¥È¥í¤«¤é¡Ö´ÆÆÄ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡È¥¤¥¨¥¹¡É¤ÈÅú¤¨¤í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
´ÆÆÄ¤Î¾®Åç½¨É×¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Îー¥Þ¥ó¤Ë¶á¤¤¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Û¤¦¤¬¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸±éµ»¤òÃé¼Â¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥²ー¥à¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏËÍ¤½¤Î¤â¤Î¡£¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Èà¡Ê¾®Åç¡Ë¤ÏÅ·ºÍ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025 ³«ºÅ³µÍ× Ì¾¾Î Åìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡¡¡ÊÎ¬¾Î¡§Åìµþ¥³¥ß¥³¥ó2025¡Ë ²ñ´ü 2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～19:00
12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～19:00
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë10:00～18:00 ¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹ ²ñ¾ì ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ê¢©261-0023¡¡ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥2-1¡Ë1¥Ûー¥ë～6¥Ûー¥ëÍ½Äê ¼çºÅ ³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¢Åìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ ¹ñÆâ³°±Ç²è¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¸ø³«¡¢´ë¶È½ÐÅ¸¡Ê¸ÂÄê¡¦Àè¹Ô¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¡Ë¼ÂºÝ¤Ë±Ç²è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ã¥×¡Ê¾®Æ»¶ñ¡Ë¤ä¥ì¥¢¥°¥Ã¥º¤ÎÅ¸¼¨¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÂÎ¸³¡¢³¤³°¥»¥ì¥ÖÇÐÍ¥¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡¢Ì¡²è²È¤ä¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤ÎºîÉÊÅ¸¼¨¤äÈÎÇä¡¢¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¥ì¥¤¡× ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè Åìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó»öÌ³¶É info@tokyocomiccon.jp