シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」第4話『第4章 魔術師』では、あるキャラクターが予想外のカムバックを果たした。その理由について、共同クリエイターのロス・ダファーが米に語っている。

この記事には 「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」第4話『第4章 魔術師』のネタバレが含まれています。

この記事には 「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」第4話『第4章 魔術師』のネタバレが含まれています。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」最終章：11月27日（木）10時より世界独占配信 エイト（008）ことカリの復帰、なぜ実現

「ストレンジャー・シングス」最終章となるシーズン5では、エイト（008）ことカリがシーズン2ぶりの再登場を果たした。かつてイレブン／エルとともにホーキンス研究所に収容されていた、幻覚を生み出す能力者だ。シーズン2ではエルがカリに会うためシカゴへ向かい、しばらく行動を共にしていたが、シーズン3と4では姿を見せず、ファンの間ではカリの存在意義を疑問視する声もあった。

シーズン5第4話『第4章 魔術師』では、ホッパーと軍事基地に突入したエルが、装置につながれたまま眠るカリを発見。エルが手を伸ばすと、カリは静かに目を開き、驚きの表情を見せる。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 5」最終章：11月27日（木）10時より世界独占配信

ロスはインタビューのなかで、「（カリ役の）リネア（・バーゼルセン）は素晴らしい役者なので、ずっと復帰させたいと考えていました」と語っている。その可能性を毎シーズン探ってきたものの、「ただ登場させる」ことが目的になるのは避けたかったという。

「彼女（カリ）を、物語やイレブンの旅路に真の影響力を持つ存在にしたかったんです。最終シーズンを迎えるにあたり、彼女を復活させないのは間違いだと感じました。」

シーズン2でのカリの物語をめぐっては、“余計だった”という意見もあり、その後の再登場はないとも見られていた。しかしロスは「“未解決の伏線”や“失敗回”と思われるのは避けたかった」といい、「彼女を物語に復帰させずに『ストレンジャー・シングス』を完結させることはできない」という強い思いを明かしている。

エル役のミリー・ボビー・ブラウンは、カリの復帰について「本当にワクワクしました。ダファー兄弟は、理由もなく誰かを復活させたりしません。今シーズンでは、間違いなく大いに活かされています」とコメント。イレブンとカリはトラウマを分かち合う関係性であり、「彼女とのシーンは、どれもエモーショナルで強烈に感じられました」と語っている。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シーズン2 独占配信中

ロスによれば、VOL 2（第5～7話）では「カリが物語やイレブンの旅路にどう関わるかが明確になり、今後の展開で非常に重要な役割を果たす」とのこと。第4話でのカリの様子から、彼女の能力がイレブンを無力化する兵器“クリプトナイト”に転用されているのではないかという説も浮上しているが、果たして？

「ストレンジャーシングス 未知の世界 5」VOL 1（第1～4話）は配信中。VOL 2（第5～7話）は12月26日（金）10時、フィナーレ（第8話）は2026年1月1日（木）10時より配信予定。

Source: