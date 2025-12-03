TVアニメ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」より天使の姿で「宇崎花」が1/7スケールフィギュア化！ 2026年9月発売予定照れた表情の差し替えパーツも付属
【1/7スケールフィギュア「宇崎花 天使ver.」】 2026年9月 発売予定 価格：26,400円
(C)2022 丈／KADOKAWA／宇崎ちゃん2製作委員会
PROOFは、フィギュア「1/7スケールフィギュア『宇崎花 天使ver.』」を2026年9月に発売する。価格は26,400円。
本製品は、TVアニメ「宇崎ちゃんは遊びたい！ω」に登場するヒロイン「宇崎花」の天使姿を、1/7スケールでフィギュア化したもの。
天使をモチーフにした描き下ろしイラストを立体化しており、いたずらっ子なポージングと、思わず目を引く抜群のプロポーションを細部までこだわって造形しているほか、照れた表情のオプションパーツが付属し、2パターンの雰囲気を楽しむことができる。
「1/7スケールフィギュア『宇崎花 天使ver.』」仕様：塗装済完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：約190mm 素材：PVC（非フタル酸）、ABS
※掲載の写真は開発中の物です。実際の製品とは異なる場合がございます。