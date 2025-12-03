博多大吉、『あさイチ』欠席“手紙”で理由を報告 華丸「顔からいったみたい」
お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多大吉（54）が、きょう3日放送のNHK『あさイチ』（月〜金 前8：15）を欠席。相方・博多華丸がフォローした。
【写真】ステージ上でもイチャイチャ！仲の良さを見せつけた博多華丸・大吉
鈴木奈穂子アナウンサーが冒頭あいさつの後、「あの、きょうもね。オープニング2人で始まりましたけれど。大吉さんなんですけど、今週お休みとなります。メッセージを預かっているので、ちょっと読ませていただきますね」と説明した。
大吉からの手紙を読み上げ、「博多大吉です。不注意で転んでしまい、顔をケガしてしまいました。顔の傷が目立つため、みなさんをビックリさせてしまうかもしれないので今週はお休みさせてください。ごめんなさい。ケガの回復に努めます」と伝えた。
鈴木アナから「あの…大事には至ってない、元気なんですよね」と聞かれた華丸は「この年になると受け身が取れない…顔からいったみたい」と説明。鈴木アナは「大人の転倒はもう、危ないですからね」、華丸は「50代過ぎたら本当に、転んだりありますんで、みなさんもご注意ください」と呼びかけた。
【写真】ステージ上でもイチャイチャ！仲の良さを見せつけた博多華丸・大吉
鈴木奈穂子アナウンサーが冒頭あいさつの後、「あの、きょうもね。オープニング2人で始まりましたけれど。大吉さんなんですけど、今週お休みとなります。メッセージを預かっているので、ちょっと読ませていただきますね」と説明した。
大吉からの手紙を読み上げ、「博多大吉です。不注意で転んでしまい、顔をケガしてしまいました。顔の傷が目立つため、みなさんをビックリさせてしまうかもしれないので今週はお休みさせてください。ごめんなさい。ケガの回復に努めます」と伝えた。
鈴木アナから「あの…大事には至ってない、元気なんですよね」と聞かれた華丸は「この年になると受け身が取れない…顔からいったみたい」と説明。鈴木アナは「大人の転倒はもう、危ないですからね」、華丸は「50代過ぎたら本当に、転んだりありますんで、みなさんもご注意ください」と呼びかけた。