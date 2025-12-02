パパとの再会に大喜びするわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「若返ってる」「ニコニコしてしまいます」「平和すぎてホッコリ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『おばあちゃん犬』がパパと3日ぶりに再会→12歳とは思えない『若返ったような反応』】

12歳のおばあちゃん犬

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」では、柴犬の女の子『もも』ちゃんの可愛い姿がたびたび話題となります。ももちゃんは、現在12歳のシニア犬！お散歩が大好きで、とっても家族思いなわんことのこと。

この日、ももちゃんはまったりと窓の外を眺めていました。外は綺麗な夕焼け。しばらくうたた寝をしていると、突然玄関で物音が…。耳をピクリと動かしたももちゃんは、すぐに立ち上がって玄関へ行きました。実は、大好きなパパが帰宅したのです。

パパと3日ぶりに再会して…

パパは、3日間も家を空けていました。ももちゃんにとっては3日ぶりの再会です。歳を取ってからは家族のお出迎えに来ないことも多くなっているそうですが、久々のパパとの再会に思わずテンションが上がってしまったよう。

ももちゃんは、ピョンピョンと飛び跳ねながらパパを大歓迎したのです。その軽快なステップは、12歳の高齢であることを忘れてしまうほど…。耳を伏せてキュンキュンと鳴く姿から、パパへの愛が伝わります。

パパが同居猫へ挨拶をしていると、間に入って「私も！」とアピールするももちゃん。ももちゃんにとって、パパがいない3日間は不安だったことでしょう。

すっかり若返っちゃった！？

それから、パパはももちゃんをお散歩に連れて行ったそうです。空はすっかり暗くなってしまいましたが、3日ぶりのパパとのお散歩にももちゃんは大喜び。

ここでもまた、12歳とは思えないほどのパワーで芝生を走り回っていたそうです。ももちゃんの嬉しそうな姿に、パパも思わず楽しくなってしまったとか。

笑いは長生きの秘訣という言葉がありますが、パパとの再会で生きる力が湧きあがってきたのかもしれません。すっかり若返ってしまったももちゃんに、心がほっと温かくなるワンシーンでした。

この投稿には「やっぱりパパがいないと始まんないよねｗ」「素晴らしいステキなご家族です！」「幸せな時間がずっとずっと続いてほしい」などの温かなコメントが寄せられています。

実は、ももちゃんはたくさんの猫たちと暮らしているのだそう。ご家族の賑やかな日常はYouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。