猫さんと息子くんの休日の過ごし方を覗き見した投稿者さん。すると、見ているこちらが癒される“最高の過ごし方”がXで話題に！投稿は記事執筆時点で280万回も表示され、「最高やないか…」「マイナスイオンが発動してますね！」「可愛すぎて悶絶」といった声がたくさん寄せられています。

【動画：休日、一緒に過ごしていた『猫と息子』→覗き見したら…とんでもなく尊い光景】

猫と息子の休日を覗いてみると…

Xアカウント「すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】(@kagisuzu0531)」は、３匹の猫さんたちと一緒に暮らすご家族の様子を日々投稿しています。

ある日の休日。投稿者さんが息子くんと愛猫・つむぎくんの様子を覗いてみると……

寝転がりながらゲームする息子くんの腕の中には、添い寝するようにくつろいでいるつむぎくんの姿が！

しっぽがゆらゆらとゆっくり動いている様子を見るに、つむぎくんもリラックスしていることが窺えたそうです。

可愛すぎる過ごし方に大反響

その後も長い時間、一緒に寝転がりながらくつろいでいたという息子くんとつむぎくん。つむぎくんは目を瞑って気持ちよさそうにウトウトしたり、息子くんは時折、つむぎくんのお腹をプニプニしてみたり！

見ているこちらが癒されるような微笑ましい光景は、Xに投稿されると多くのユーザーの注目を集め、記事執筆時点で280万回も表示されています。

リプライ欄には「最高やないか…」「しっぽのユラユラ具合がしあわせを表してるね」「うらやまけしからん！」「とても穏やかな様子が感じられてこちらも癒やされます」といった声が寄せられました。

微笑ましい３ニャンズとご家族の日常

Xアカウント「すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】」さまでは、今回ご紹介したつむぎくんをはじめ、３匹の猫さんとご家族の微笑ましい日常が投稿されています。

３匹の猫さんたちはとっても仲良し！一緒にのんびりと過ごしていたり、添い寝していたりとお互い信頼し合っていることが伝わってきます。

また、ご家族も３匹のことが大好き！

微笑ましい光景がたくさん投稿されているアカウントなので、気になる方は他の投稿もチェックしてみてくださいね！

つむぎくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「すずつむふう【我が家の可愛い猫’s】 (@kagisuzu0531) 」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。