野球指導者・長坂秀樹氏が警鐘、“真似”がはらむ危険性とは

メジャーリーガーなどの一流選手の投球動作が、動画や写真を通して事細かく見えるようになった現代。野球をする子どもにとっては「生きる教材」だが、むやみやたらに参考にすると本末転倒になる恐れがある。近年流行している「ショートアーム」にもリスクは潜んでいる。神奈川県藤沢市で野球塾「Perfect Pitch and Swing」を運営する長坂秀樹さんに注意点を聞いた。

「もちろん子どもにとってメジャーリーガーやプロ野球選手は憧れなので、真似するのは悪いことではないし、むしろ肯定します。だけど、『○○選手がこうだから自分も』となるのは危険です」。長坂さん自身、一流選手の投球写真を見せながら指導することもある。ただ、盲目的になってしまうのは避けなければならない。

近年、子どもが真似しがちなものの1つが、テークバックで肘を短く折り畳んだまま、コンパクトにトップの位置を作る「ショートアーム」と呼ばれる投球フォーム。ダルビッシュ有投手（パドレス）や大谷翔平投手（ドジャース）が取り入れたのを機に、日本でも浸透してきている投法だ。

流行に乗ってショートアームを習得しようとする小・中学生は少なくないというが、長坂さんは「ショートアームはメジャーリーガーくらい出力が出て、助走距離をそこまでつけなくても150キロを投げられる投手だからこそできるフォーム」と警鐘を鳴らす。

情報化社会だからこそ「怪我をしない体の使い方を覚えてほしい」

「プロ野球選手は競技年数がある程度決まっている中で、スピードだけでなく、打たれないための変則的なフォームも求められる。なるべくボールを見せないようにしつつ、出力を出して打ち取らなければならない。小・中学生は打ち取るのも大事ですけど、夢がメジャーリーガーやプロ野球選手なのであれば、まずは怪我をしない体の使い方を覚えてほしい」

最近は投げ方指導の一環で、トップの位置を頭に近づけるよう教えるケースも散見される。しかし、トップ時の肘の角度が90度を下回ると、肘への負荷が大きくなりトミー・ジョン手術に至る確率が高まることが、米国の論文で発表されているという。そのため、長坂さんは「トップ時の肘の角度は90度以上を保つ」よう教えている。小・中学生の段階で何よりも優先すべきは怪我予防だ。

「バットを何回振ってもそこまで大きな怪我はしないけど、投げることに関してはやり方を間違えると障害として残ってしまう。それで何年も野球ができなくなればハンディキャップになるし、治ってからもスローイングに不安があると練習が面白くなくなる。そうならないようにしたいですね」。長坂さんは、今月開催のイベント「投げ方改善4DAYS」で具体的な指導法を紹介。情報が溢れる現代、致命的な故障を引き起こさないよう子どもを導くのも、大人の役目の1つだ。（川浪康太郎 / Kotaro Kawanami）