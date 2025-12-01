コンフォートはFA打者ランキングで18位に

ドジャースからFAとなったマイケル・コンフォート外野手は依然としてFA市場で注目を集めている。年俸1700万ドル（約26億4000万円）の1年契約でドジャース入りした今季は打率.199、12本塁打と大不振に。ポストシーズンではロースターから外れたが、今オフも熱い視線が注がれている。

USAトゥデイ紙は今オフのFA市場にいる打者をランク付け。1位からカイル・タッカー外野手（カブスFA）、ボー・ビシェット内野手（ブルージェイズFA）、アレックス・ブレグマン内野手（レッドソックスFA）と並ぶ中、コンフォートは18位に入った。

「あの美しい左打ちのスイングは、（打者の補強を狙う）球団にとって、抗いがたい魅力となるのか？ ドジャースは彼が武器に変わるかもしれないと見込んで1700万ドルを投じたが、打率.199に終わり、プレーオフのロースターにも入れなかった」

通算179本塁打を誇る32歳。左のスラッガーは魅力があるということか。なお、19位は通算296本塁打を誇るマルセル・オズナ外野手（ブレーブスFA）。2024年にドジャース・大谷翔平投手と打撃タイトル争いを繰り広げた35歳は、今季145試合で打率.232、21本塁打、68打点にとどまった。（Full-Count編集部）