

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した拍羽 想





グラビアアイドルの祭典「TOKYO GRAVUREIDOL FESTIVAL」と週プレがコラボした企画「真夏のTGIF週プレ賞2025」で、ファン投票数1位を獲得し、グランプリに輝いたKカップの拍羽 想（はくは・こころ）が、12月1日（月）発売『週刊プレイボーイ50号』のグラビアに登場。諦めない心と、絶え間ない努力でつかんだ夢の撮り下ろし！

【写真】拍羽 想の撮り下ろしグラビア

【花やアイスで乳を隠して撮影】

――グラビアの祭典「TOKYO GRAVURE IDOL FESTIVAL」（TGIF）と週プレのコラボ企画でグランプリ！ おめでとうございます！

拍羽 ありがとうございます！ 何回出てるねん！ってくらいなので、スタッフさんたちとも顔なじみになって。7回以上は挑戦しました。「ああ、やっとかー！」ってうれしかったけど、私のオタクたちは「勝てないのが面白かったから、もはや勝たないでほしかった」みたいです（笑）。

――投票数が多く、審査会では必ず名前が挙がっていました。

拍羽 それでデジタル写真集のお話をいただいたこともあったんですけど、どうしても誌面にこだわりたかったんです。そこで甘んじると、もう1位を取れない気がしちゃって。

それに、この企画は参加すること自体に意味があると思うんです。投票期間中、上位にいるとアイドルオタクたちの目に留まるじゃないですか。そこから現場に来てくれる新規もいて、メリットしかないんですよ。

――グランプリ受賞グラビアの撮影はどうでしたか？

拍羽 メイクも撮り方もすごくキレイに仕上げてくれて、テンション上がっちゃいました。花を持ったり手元に置いたり、みんなで試行錯誤しながら撮ったのが面白かったです。アイスで乳を隠す撮り方もあったんですけど、どんどん溶けて垂れちゃって。それはちょっと卑猥でした（笑）。

――アイドルグループ「にぃなン」の「ほわいと」担当。アイドル歴は何年になるんですか？

拍羽 今のグループ「にぃなン」は1年くらいですけど、アイドル活動は2015年12月からなのでちょうど10年です。ポートレートモデルやコスプレイヤーをやっていた頃、DMでスカウトされたことがきっかけでした。

――アイドル10年でグランプリっていいタイミングですね！

拍羽 まともに10年活動したとは言えないですし、最初の頃はグラビアもやっていなくて。

――グラビアを始めたきっかけはなんだったんですか？

拍羽 前のグループを辞めたときに「コンカフェやってよ」って頼まれて働き始めたのがきっかけです。友達でもありプロデューサーなんですけど、「アイドルやりたい」って言ったらMELTЯAGEというグループをつくってくれて。「せっかく乳があるなら生かしなよ」と言われて、グループのためになるなら頑張ろうって思いでグラビアを始めました。

――アイドル界最胸といわれるKカップ。うらやましいです！

拍羽 グラビアではメリットになると思いますけど、普段は弊害のほうが多くて。乳のことでイジられるし、変な人に遭遇しやすいし、ろくなことがない。普通に生きていく上では、こんなにいらないなってすごく思います！

――アイドルをやりながら、コンカフェ「ぷりん」の店長として勤務中。大変じゃないですか？

拍羽 暇な時間があるなら働いたほうがいいって脳みそなので、苦にならないですね。暇だと不安になっちゃう。でも最近は体が追いつかなくなっているから、適度に休みを取るようにして。オタクも心配して「ちゃんと休んで」って言ってくれます（笑）。

――休日の過ごし方は？

拍羽 チェキにサインを書いたり、お店の売り上げを計算したり、在宅仕事をすることが多いです。

――ちゃんと休んでください！ では来年の目標は？

拍羽 もともと欲がないので、目標がなくて困っています。今年はプロデューサーから「グラビアに力入れる」と言われ、DVDやデジタル写真集のお仕事が例年より増えて、週プレ賞までいただけました。だから来年は......どうなるんだろう（笑）。

グラビアは期限のあるものだからできるうちにバンバンやっていきたいし、もっと誌面に載れるように頑張りたい。新しいことをしたいです！

スタイリング／八杉直美 ヘア＆メイク／横山雷志郎

●拍羽 想（はくは・こころ）

1997年3月16日生まれ 京都府出身 身長152cm

◯「真夏のTGIF週プレ賞2025」グランプリ。アイドルグループ「にぃなン」のメンバーで、渋谷にあるコンセプトカフェ「Cafe＆Barぷりん」の店長としても活動している。

公式X【@__kkr____】

公式Instagram【@__kkr____】

公式TikTok【@__kkr____】



拍羽 想デジタル写真集『King of King』 撮影／前 康輔 価格／1100円（税込）





取材・文／釣本知子 撮影／前 康輔