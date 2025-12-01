日本ハムはリーグで唯一、トップ5の全員が2桁本塁打

2025年のパ・リーグは、100本以上の本塁打を放ったチームがAクラスに入り、80本以下のチームがBクラスに終わった。本塁打を1本記録するまでに要した打数を表す「AB/HR」の数値などをもとに、チームごとに、本塁打数トップ5に入った選手の活躍を振り返る。

日本ハムはリーグで唯一、トップ5の全選手が2桁本塁打を記録。本塁打王に輝いたフランミル・レイエス外野手は、リーグで唯一30本以上の本塁打を放ち、OPSも規定打席到達者の中ではただ1人の.800超え。AB/HRも14.88と群を抜く数字を残し、タイトルを獲得するに相応しい打棒を披露した。

20本塁打を放った万波中正外野手のAB/HRは、規定打席到達者の中では3位と持ち前のパワーを発揮。水谷瞬外野手も87試合で12本塁打とハイペースでアーチを描いた。同じく12本塁打の清宮幸太郎内野手もOPS.722と年間を通して打線を支え、郡司裕也捕手も10本塁打に加えて打率.297、OPS.799と高い数字を示した

楽天のチーム最多は、シーズン途中加入のルーク・ボイト内野手。わずか67試合の出場で13本塁打を記録した。AB/HRは18.69と、200打席以上の選手の中ではレイエスに次ぐ数字。打率.300、OPS.882と本塁打以外でも好成績を残し、MLBで本塁打王に輝いた実力を発揮した。

浅村栄斗内野手は5月24日に通算2000本安打の偉業を達成したが、2軍での再調整を経験するなど苦しい1年に。それでもチーム2位の9本塁打を放ち、OPS.715と一定の成績を残した。辰己涼介外野手も2軍降格を経験しながら前年と同じ7本塁打、来日3年目のマイケル・フランコ内野手も7本塁打を記録。6本塁打の中島大輔外野手は自身初の規定打席に到達した。

オリックスは日本ハムに次ぐ数字、杉本が5年連続で2桁本塁打

西武トップの21本塁打を放ったタイラー・ネビン内野手は、規定打席到達者の中ではリーグ2位のOPS.794、AB/HRは同4位と来日1年目から活躍。それぞれリーグ3位の141安打、63打点も残し、打線をけん引する働きを見せた。

ルーキーの渡部聖弥外野手は、怪我による離脱を経験したものの、チーム2位となる12本塁打を放った。西川愛也外野手は10本塁打を放ち、OPS.704と一定の数字を記録。25盗塁と足でもチームに貢献した。古賀悠斗捕手とレアンドロ・セデーニョ内野手は7本塁打を記録し、打撃不振に苦しんだ昨季から、チームの変化を印象づけた。

ロッテはネフタリ・ソト内野手がチーム最多の13本塁打。最下位に沈んだチームの中で存在感を発揮した。2024年にイースタン・リーグで本塁打と打点の2冠に輝いた山本大斗外野手は、7月までに10本塁打を放ち、一時は4番を務めるなど飛躍の1年となった。

山口航輝外野手は、35試合で7本塁打を放ち、AB/HRは15.14と、レイエスに匹敵する数字を記録。山口に続き、グレゴリー・ポランコ外野手選手、高卒2年目の寺地隆成捕手、池田来翔内野手の3人が5本塁打で並ぶ形となった。

オリックスは杉本裕太郎外野手がチームトップの16本塁打を放ち、5年連続で2桁本塁打を記録。OPS.758は規定打席到達者の中ではリーグ4位、AB/HRは同5位と、いずれもリーグ上位の成績を残し、中心打者として存在感を示した。

頓宮裕真捕手は一塁手のレギュラーとしてチーム2位の13本塁打。中川圭太内野手は打率.284、OPS.746の好成績を残し、自己最多タイの12本塁打を放った。シーズン終盤まで首位打者争いを繰り広げた太田椋内野手は、自身初の2桁となる10本塁打。紅林弘太郎内野手も9本塁打を放つなど、多くの主力選手が一定以上の長打力を発揮した。

ソフトバンク・山川がチーム最多の23本塁打

5年ぶりの日本一に輝いたソフトバンクは、昨季の本塁打王・山川穂高内野手が打率.226と確実性を欠いたが、23本塁打はチーム最多。AB/HRも規定打席到達者の中ではレイエスに次ぐ数字を残し、4度の本塁打王を獲得したパワーヒッターとして存在感を放った。

野村勇内野手は自己最多の12本塁打を記録。OPS.733、18盗塁と好成績を残し、主力としてリーグ連覇に貢献した。近藤健介外野手は10本、栗原陵矢内野手は8本と、故障の影響もあったが、限られた出場機会で一定以上の本塁打数を記録し能力の高さを証明。最高出塁率のタイトルを獲得した柳町達外野手は自己最多の6本塁打を放ち、長打力の面でも成長を見せた。

日本ハムはリーグで唯一、2桁本塁打を放った選手が5人存在し、オリックスもそれに次ぐ数字を残した。ソフトバンクも上位5人で59本塁打を記録しており、Aクラス入りした球団は、いずれも一定以上の長打力を備えた選手を多く擁していたことが見てとれる。

2026年シーズン、各球団で本塁打トップ5に入るのはどのような顔ぶれになるだろうか。来季も長打で魅了する選手の台頭に期待したい。（「パ・リーグ インサイト」望月遼太）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）