森は今季23試合に登板し7勝、石原は51試合に出場…球団発表

広島は1日、森翔平投手と石原貴規捕手が入籍したことを発表した。球団を通じて、森は「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」、石原も「お相手の方は一般の方ですので、温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントを届けた。

森は2021年ドラフト2位で入団。4年目の今季は先発ローテーションの一角として活躍し、23試合に登板し、7勝8敗、防御率3.55の成績を残した。石原は2019年ドラフト5位で入団。守備に定評があり、今季は51試合に出場した。

今季飛躍を果たした森は「より一層責任感を持ち、互いを思いやりながら誠実に向き合い、明るく楽しい家庭を築いてまいります。どうか温かく見守っていただけますと幸いです」とコメント。森と同じ27歳の石原も「家庭を持つ身として、より一層真摯に野球に向き合い精進して参ります。二人で支え合い、明るく楽しい家庭を築いていけたらと思います。お相手の方は一般の方ですので、温かく見守っていただけますと幸いです」とファンにメッセージを送った。

広島は11月25日に佐々木泰内野手の入籍を発表。この日、森と石原も発表したことで、今オフは結婚報告が続いている。（Full-Count編集部）