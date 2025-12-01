HANA新曲「NON STOP」配信リリース決定！2025年を締め括る“決意”の一曲

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HANAの新曲「NON STOP」が、12月5日にデジタル配信されることが決定した。

■この1年間のHANAの歩みをそのまま音に落とし込んだ一曲

先日、韓国でのMV撮影を終え、HANA史上最大スケールで制作されたと期待が高まっている「NON STOP」は、HANAの2025年を締め括る“決意”の一曲。デビュー以来、止まることなく走り続けてきた7人が、この1年間の歩みをそのまま音に落とし込んだ渾身の作品で、アグレッシブなサウンドとリアルな歌詞に注目だ。

また、プリオーダー、Pre-Add/Pre-Saveもスタート。それぞれの予約で手に入るデジタル特典も用意されているので、詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。応募期間は12月4日23時59分まで。

■リリース情報

2025.12.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「NON STOP」

■【画像】配信シングル「NON STOP」ジャケット写真

