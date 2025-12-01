ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¤Î¶ËÈëÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ª»£±Æ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡È±ìÁð¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡É
¡¡11·î²¼½Ü¡¢ÅÔÆâË¿½ê¤Ç±Ç²è¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡Ù¡ÊÀ§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£
¡ØÈ¢¤ÎÃæ¤ÎÍÓ¡Ù¤Ï¡¢Â©»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿É×ÉØ¤¬¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¤òÂ©»Ò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶áÌ¤Íè¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¤¬É×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡ÖÂç¸ç¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç10ºîÉÊ¤Û¤É¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÂçÌò¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£Netflix¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥È¡¼¥¯¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡ª¡Ù¤ÇÇÐÍ¥´éÉé¤±¤Î±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò´Ñ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£±éµ»¤«¤é¤½¤ì¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¾¯¤·Á°¤ÎV¥·¥Í¥Þ¤äÄ¹Þ¼¹ä¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤È¤ó¤Ü¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢½Â¤¤±éµ»¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡吞Ê¼±Ò¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤ÊÂç¸ç¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÇ¯Îð¤È»£±Æ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ªÅ¹¤ä¸åÇÚ¤¬¼ò¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¤Þ¤¢Íê¤à¡Ù¤È¡¢¼ò¤ÎÎÌ¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤È°Å¤ËÅÁ¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°û¤ß²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸åÇÚ¤ä½÷¤Î»Ò¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤òÉ¬¤ºÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡È»ÖÂ¼¤±¤ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Âç¸ç¤µ¤ó¤Ï¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¤«¤é·°Æ«¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¥ó¥È¤ò³Ø¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊØá°Í·¿¤Î±éµ»¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ30Ê¬¸å¡¢ÃÙ¤ì¤Æ²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿Âç¸ç¤¬¡¢¾åÃå¤òÃ¦¤¤¤Ç¿¿¤ÃÀè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µÊ±ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£°ìÉþ¤·¤ÆËþÂ¤½¤¦¤Ë²ñ¾ì¤ËÌá¤ëÂç¸ç¤Ï¤É¤³¤«¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²Ãæ¤Ë²¿ÅÙ¤âµÊ±ì½ê¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¶¦±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂç¸ç¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î°¦±ì²È¡¢¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¡£µÊ±ì¼Ô¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÊ±ì½ê¤Ï¤¿¤À±ìÁð¤òµÛ¤¦¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Ò¸ò¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤¬¿Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¸ç¤µ¤ó¤Ï»£±ÆÃæ¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä½Ð±é¼Ô¤È¡È±ìÁð¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²²ñ¾ì¤Ç¤ÏÀ§»Þ´ÆÆÄ¤«¤é±éµ»¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆµÊ±ì½ê¤ËÆ¨¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÂÇ¤Á¾å¤²»²²Ã¼Ô¡Ë
¡¡ÂÇ¤Á¾å¤²³«»Ï¤«¤é4»þ´Ö¡£¤ª³«¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÊÒ¼ê¤Ë¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤¿Âç¸ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢ºÊÌò¤Î°½À¥¤ÏÂç¸ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ô¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¤È°õ¾Ý¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¡¢²¶¤¬É×¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¨¡¼¤½¤ó¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤È¤Æ¤â¥·¥ã¥¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°½À¥¤â¥Ù¥¿¹û¤ì¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤¿Âç¸ç¡£¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¡¢¡È»Õ¾¢¡É¤ÎÌò¼Ôº²¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¨¡¨¡¡£