¡Ú´äËÜµ±Íº¡Û»æ°ì½Å¤Î¾¡Éé¤Ç¡¢¤Þ¤¿¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²£ÉÍFC¤¬¤½¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Îº¹¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¤«¡£¤½¤ì¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤è
¡ÎJ£±Âè37Àá¡Ï²£ÉÍFC £°¡Ý£± µþÅÔ¡¿11·î30Æü¡¿¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì
¡¡²£ÉÍFC¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡£¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»°¥ÃÂô¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£Áê¼ê¤ÏµþÅÔ¡£·ë²Ì¤Ï£°¡Ý£±¤ÇÉé¤±¡£ÀË¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ê¬¤Ë¡¢¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢µþÅÔ¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤è¤Í¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢²£ÉÍFC¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÁ°È¾¤ÏÍ¥Àª¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤¤¤º¤ì¤â·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±¤Ä¤Ç¤â¥â¥Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Àª¤¤¤â½Ð¤Æ¡¢·ë²Ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£·«¤êÊÖ¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÀË¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿µþÅÔ¤È¸ß³Ñ¤Î¾¡Éé¡£¤Ç¤â¾¡ÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î²£ÉÍFC¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£»æ°ì½Å¤Î¾¡Éé¤Ç¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Îº¹¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤ë¤«¡£¤¤¤«¤Ë¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¤«¡£J£±¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£²£ÉÍFC¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¡¢J£±¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶¥¤ê¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£µþÅÔÀï¤Ç¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ë¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¾º³Ê¤È¹ß³Ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¥Ö¡É¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤á¤ë¤«¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î²£ÉÍFC¤ÎÀ®Ä¹¤Ï£±¤Ä³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤â¡¢ËÍ¤Ï»°¥ÃÂô¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¤¬¶á¤¯¤Æ¡¢Î×¾ì´¶¤Ï½½Ê¬¡£º£µ¨¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤ì¤¿¤·¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤â¡¢²þ¤á¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
´äËÜµ±Íº¡Ê¤¤¤ï¤â¤È¡¦¤Æ¤ë¤ª¡Ë¡¿1972Ç¯£µ·î£²Æü¡¢53ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Õ¥¸¥¿¡¿Ê¿ÄÍ¡¢µþÅÔ¡¢Àîºê¡¢VÀîºê¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÀçÂæ»þÂå¤Ë·è¤á¤¿¡È40¥á¡¼¥È¥ëFKÃÆ¡É¤Ïº£¤â¸ì¤êÁð¤Ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¡£°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤ä»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤Î¸ª½ñ¤Ç¡¢²¤½£CL¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÌä¤ï¤º¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£23Ç¯¤Ë¡Øº¸Íø¤¤Î²ñ¡Ù¤òÈ¯Â¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡²£ÉÍFC¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡£¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÍ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»°¥ÃÂô¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£Áê¼ê¤ÏµþÅÔ¡£·ë²Ì¤Ï£°¡Ý£±¤ÇÉé¤±¡£ÀË¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡23Ê¬¤Ë¡¢¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢µþÅÔ¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤è¤Í¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢²£ÉÍFC¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÁ°È¾¤ÏÍ¥Àª¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÅÀ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡Áè¤¤¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿µþÅÔ¤È¸ß³Ñ¤Î¾¡Éé¡£¤Ç¤â¾¡ÅÀ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Î²£ÉÍFC¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£»æ°ì½Å¤Î¾¡Éé¤Ç¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Îº¹¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤ë¤«¡£¤¤¤«¤Ë¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹¤«¡£J£±¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£²£ÉÍFC¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¡¢J£±¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶¥¤ê¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£µþÅÔÀï¤Ç¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ë¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¾º³Ê¤È¹ß³Ê¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¥¯¥é¥Ö¡É¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤á¤ë¤«¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î²£ÉÍFC¤ÎÀ®Ä¹¤Ï£±¤Ä³Ú¤·¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤â¡¢ËÍ¤Ï»°¥ÃÂô¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¤¬¶á¤¯¤Æ¡¢Î×¾ì´¶¤Ï½½Ê¬¡£º£µ¨¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¸«¤ì¤¿¤·¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¹¥¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤â¡¢²þ¤á¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
´äËÜµ±Íº¡Ê¤¤¤ï¤â¤È¡¦¤Æ¤ë¤ª¡Ë¡¿1972Ç¯£µ·î£²Æü¡¢53ºÐ¡£¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥Õ¥¸¥¿¡¿Ê¿ÄÍ¡¢µþÅÔ¡¢Àîºê¡¢VÀîºê¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÀçÂæ»þÂå¤Ë·è¤á¤¿¡È40¥á¡¼¥È¥ëFKÃÆ¡É¤Ïº£¤â¸ì¤êÁð¤Ë¡£¸µÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¡£°úÂà¸å¤Ï²òÀâ¼Ô¤ä»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥È¥é¥Ù¥é¡¼¡×¤Î¸ª½ñ¤Ç¡¢²¤½£CL¤«¤éÃÏ¸µ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÌä¤ï¤º¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£23Ç¯¤Ë¡Øº¸Íø¤¤Î²ñ¡Ù¤òÈ¯Â¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸