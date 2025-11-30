義弟夫婦の【離婚騒動】が泥沼すぎて…→義妹「30万でいいですよ」非常識な要求がヤバい【ママリ】

義理弟夫婦の離婚騒動に巻き込まれて困惑…どう対処すべき？

義実家の親族とのやり取りで印象に残っていることはありませんか？アプリ「ママリ」でも、義母にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、義実家に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

義理弟夫婦が離婚するそうなんですが私たちまで巻き込まれてしまい困っています。

弟夫婦の離婚理由なんですが妊娠した際アパート代など払っていけないということから義実家に同居、現在5ヶ月の子供がいるんですが弟嫁さんが家のことを何もせず育児もすべて義両親や義理弟に押し付けて遊び歩いているらしく親権をくれれば当分の生活費も渡すし養育費もいらないという形で離婚するようです

私の旦那は長男なんですが結婚する際「私もパパも(義理母も義理父も)同居する気は無いのよ、今は弟くんたちがいるけど近すぎるとどんなに仲良くても関係がこじれちゃったりするからねー、ちょこちょこ遊びに来てよ！」と言われていて現在関係も良好です

しかし弟嫁が「こっちはしたくもない同居をしてやったんだから感謝の言葉ぐらいあってもいいのにお礼すらされない、非常識だ。あんた達の代わりに同居してあげたんだから感謝料ぐらいだしなさいよ それとうちの息子のお下がりであげた服(買ったのは全部義両親です)とかのお金も請求するから諸々でまー、30万ぐらいでいいよ無理なら20万」と言われました。もちろんお金を渡す気はないのですが毎日毎日時間帯も関係なしに電話がかかってきてすごく困ってます

1度着拒しようかと旦那と話し合ったんですがきっと着拒したらアパートに押しかけるようになる、警察に相談しても多分身内関係だから取り合ってもらえないだろうという結果に

義両親、義理弟にはこと事を話してますがどんなに怒られても親権渡せばどんな条件も飲むんでしょ？と聞かないようです

こういった場合どのように対処すればいいのでしょうか

今調停中らしいです

義弟夫婦が離婚調停中であり、投稿者さんはその問題に巻き込まれてしまって困っているとのこと。



義弟夫婦は妊娠により生活費などの支払いが苦しくなり、義実家に同居する形で生活していたようです。しかし、義弟嫁は育児も家事もすべて義両親や義弟に押し付けて遊び歩いているようで、そのことが離婚の理由とのこと。義弟は親権さえわたしてくれれば、どのような条件も飲むという形を取るようです。



投稿者さんの夫は長男であるものの、義両親から同居するつもりは無いからと良好な関係を保っているとのこと。しかし、義弟夫婦の離婚により、義弟嫁から「今まで義両親と同居して面倒をみた感謝の言葉も無いのは非常、感謝料とおさがりであげた服代で30万円欲しい」と毎日電話が掛かって来てひどく困っているようです。



夫と話し合っても、着信拒否すると今よりも話が拗れてしまうことになり兼ねない、警察に相談しても身内のことなので取り合ってもらえないと話は進まず、義両親や義弟に話しても義弟嫁には通じず、解決できなかったようです。



このような場合、どのように対応すべきか悩んでいるようです。

弁護士さんを通すべき！ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな声が寄せられました。



まずは、弁護士さんを通すべきだと声をご紹介します。

弁護士さんが入ってるなら

電話を録音したり

ライン（もくるなら）はコピーして

こおいうことが頻繁で困ってるんですけど

って渡してみたらどうですか？



電話をかけてきた日時も細かくメモして

ゆなさん側からは

こんな時間帯にかけてきて非常識ですよ

何度も言ってますがやめてください

それに金銭の要求には応じません



と再三 注意していることが分かるように

言葉にして残しておくといいかと 出典：

調停中ということで、弁護士さんに相談すべきとの声が届きました。そのためには、掛かって来た電話を録音したり、メッセージなどが届くなら保存したり、着信があった日時などもメモに書いて保管しておくべきとのこと。



また、投稿者さんが金銭の要求に対して拒否していることも言葉にして残しておく方が良いようです。ぜひ参考にしてみてください。

次に、弁護士さん相談して、義弟嫁の両親にも連絡してもらうべきとの声をご紹介します。

違法性のある金品の要求は違法になりますので、義弟の弁護士に相談された方が良いと思います。

でないと、離婚してからも何かしら要求が続くと思われます。



義弟嫁の親に義両親から連絡してもらうなど、手は早めに打たれた方が良いと思います。

義弟の弁護士に相談しないと、離婚後も同じ状況が続くのでは無いかとの声も届きました。また、その上で義弟嫁の両親と連絡を取るなども提案がありました。



毎日時間問わずに脅しのような電話があるとストレスでしかありませんよね。なるべく早く対処すべきとのことなので、すぐにでも相談してください。

1日も早く解決できますように

身内関係でのトラブルは、警察にも相談しづらく、投稿者さんのように悩んでいる方もおられるかもしれません。



今回のように、離婚調停中とのことであれば、間に入っている弁護士さんに相談するのがベストではないでしょうか？プロに相談することで、解決口がきっと見つかるはずです。



投稿者さんが、一日も早く、この問題から解放されて穏やかな生活を送れることを祈っています。

何のために義実家に行くのか分からない…もてなしがないのは普通？

質問なのですが、

義実家に行くとおもてなしがないって普通ですか？😅

おもてなしというか、お昼時に行くと何もご飯がないです。

普通家に行くと言われればお昼は用意してくるものだと認識していました。

私の実家はご飯は？と気にしてくれるし、

食事を作ってくれます。

義実家に行く時は大抵お昼時ですが、

旦那も義実家ではお昼を食べようとしません😅

わたしの実家ではご飯が出るのが当たり前なのに

何故なんだろうと思います。

優しい義両親ですが、なんだか引っかかります。笑

私の実母も、ありえないって感じです😅

出典：

投稿者さんの育った家では、家を出た子どもが帰ってくる時、帰宅後にご飯を食べるかなどを気にするのは「普通」だったようです。一方で、夫の実家では同じ状況でもご飯のことは特に気にしないスタンスの様子。



この違いに驚いていた投稿者さんですが、少しずつモヤモヤが募ってきます。

正直行ってもお茶も何もしないから

何のために行くんだろうと思ってしまいます。

今まで特に特に大きなものは何もしていただいたことがないので

こちらも行きたくないと思ってしまいます。

私の心が狭いのでしょうか？💦

夫の実家に行っても食事をするわけでもお茶をするわけでもないようで、「だったら一体、何のために義実家に行ってるのだろう」と感じ始めました。



ただ、もてなしがないからという理由で義実家へ行きたくないと思うのは、自分の心が狭いような気がして悩んでいます。この意見にはママリユーザーからどんな言葉が返ってきたのでしょうか。

育った環境の違いを感じる瞬間ですね！

「義実家のもてなし」については、自分も同じ！という人の意見が見られました。しかし中には義実家は気にしてくれるけど、実家が特に何も気にしないタイプだった、という人もいましたよ。

え…めちゃくちゃ一緒すぎてびっくりしてます(笑)

お昼時に行く時は、聞いてます。お昼ご飯どうしますか？買って行った方がいいか、食べてから伺った方がいいか、などなど。自分と育ってきた環境が違うと本当にえっ！！ってなること多ですよねー😂 出典：

うちの義実家もそうですよー！

お茶すら出てきません😇

茶菓子買って行っても出してくれないので食べれません🤣

だから持って行くのやめました！笑 出典：

むしろ私の実家はお昼ご飯は？なんて聞かないしお茶も出しません😳義実家はお昼は？って聞いてきてくれます😮

育った環境で普通と思ってたことが普通じゃないことに気づきますけど

私の旦那さんは私の家族にそれが当たり前だなんて思ってなさそうだなって思いました😆 出典：

投稿者さんにとっては、もてなしがないのは義実家だったわけですが、ママリユーザーの中には自分が育ってきた家が「もてなししない」という人もいたようですね。



投稿者さんには義実家との程よい付き合い方を見つけられることを願ってやみません。

使途不明の借金依頼。義実家に10万円を貸すべき？

皆さんは義実家にお金を貸して欲しいと言われたら貸しますか？？

先日、義母から主人の携帯に10万程貸して貰えないかと連絡がありました。今月の引き落としが多く7、8万が間に合わないのとの理由でした。



義父の引き落とし分で、何の引き落としなのか義母も知らないし、主人が聞いても教えてくれません…

貸せない金額ではありませんが、もうすぐ第二子の出産ですし春は固定資産税や車の税金もあり新車も購入したばかり、産まれたら更に生活費も増えます。

今まで家族の為に子供の為にと節約して貯めた大事な貯金ですし、妊娠を機に退職しているので今は専業主婦で余裕で生活している訳でもありません。

正直そんなお金を払いたくありません。

義父の引き落とし分で不足となるお金を貸してほしいと言ってきた義母。額にして10万円という大金ですが、義母は「何に使ったお金なのか」は夫に言いませんでした。



Mさんは、自分たちの経済事情や今後の出産などで、理由もはっきりしないお金を義実家に貸したくないと思っています。

義父（正社員）、義母（パート）、義弟（バツイチ）と世帯収入はうちよりも断然多いのに…と思ってしまいます。



取り敢えず貸せないと伝えて貰いましたが、主人の親なのに冷たかったかな…長男ですし義家族が困っていたら貸すのが普通なのか分からなくなってしまいました。



皆さんなら1度位は貸しますか？

因みに返済は暫く難しい、返って来てもだいぶ先になると思います。

家族構成からだけ考えると、義実家はMさんの家より経済事情は良いと思われるようで、Mさんはそこの点でもモヤモヤしています。



ひとまず「貸せない」と答えたそうですが、今後も同じようなことがあったらどうすればいいか悩みますよね。こうしたMさんの悩みに、ママリユーザーからはいろいろな声が集まりました。

思いもそれぞれ…身内でのお金の貸し借り

今回、義実家からの借金の依頼に悩むMさんには、いろいろなパターンの声が集まりました。

お金の貸し借りは本当に大嫌いなんですが

自分の親が困ってたら多分援助するだろうし

義親にも貸します。。



実際に貸してます(;´д｀)

本当に嫌なんですけど。

そのかわり、本当はお金の貸し借りはしたくないこと伝えて、いつまでに、どうやって返すかとかそういうことはちゃんと決めてからです(>_<)



返せる補償がないのなら貸さないです！ 出典：

何の引き落としなのか明確にして頂けるなら、貸します。そうでなければ貸しません。

訳のわからない事で貸すのは嫌なので…。



貸す場合はあげたものだと解釈して、返済についてはあてにしませんが、二度目以降はもし返って来てたら貸しますけど、返済なしの追加であれば貸しません。 出典：

基本的に喜んで貸すことはしないけれど、そして返却期限も設けた上で…という前提ですが、1回は貸すことを考える、という声です。



使途が明確で、返済期限もつけるなら貸してもいい、という感じですね。

あげたつもりで貸しますね！

1回目は親族だから目をつぶります。



完済するまでの行動も様子見しますね。

返すのが先なのに今要らんだろ！って物を買ったりするのなら

お金の使い方が下手＝お金の信用性なしとして2回目はなし。



素早く優先して返してくれるようだったら、2回目も貸しちゃうかも。 出典：

こんばんは❣️



自分達の生活のが大事なので貸しません…😖



お金は貸すんぢゃなくあげたんだと思え!!と教えられたのでそう思える相手なら貸します❣️ 出典：

お金の貸し借りについては、「あげるつもりがないなら貸すな」という話を耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか。もちろん、貸された側は、耳をそろえてきっちり返済するのが当たり前ですが、貸す側の心持ちとして「返却を当てにすると心が壊れる」というのは頭に入れておいた方がいいのかもしれません。



心から「あげてもいい」と思えるくらいの相手なら、確かに「あげるつもりで」貸すこともあるかもしれませんね。

私なら貸さないですね！！

一度貸してしまったら、次も貸して。っていってきそうなので。。



私も一度そのようなことあり、結婚する前なのでいいのですが

親が旦那にお金貸してと何度か言い貸してたそうです。



結婚してからは自分達の生活でいっぱいなので、絶対貸さないでねと旦那にきつく話しました。

それがお金もない貯金もないのに車を買おうとしてる親のこと聞くと、は？となりました。



親は私達に迷惑かけずローン組んで車を買うとなってましたが旦那が勿体無い！と話し全て建て替えました。



建て替えて毎月ちゃんと返してくれればいいのですが、まだ返して貰ってないと聞くと

息子に滞納する？私なら利子とりたいしむしろ返せないなら購入した車もらいたいところです。



もちろん両親とも共働きだし息子たちも自立してます。

お金はたまるはずなのに、貯金出来ないのか不思議だと思うと

他に借金返してるのかな？と思っちゃいいお金に関しては義両親情けなく感じてます。



長くなりましたが、自分達の生活もカツカツなので。と旦那さまに話してお断りすることおすすめします😖 出典：

どんな内容であろうと、自分たちの生活のことを考えて「貸さない」という意見です。確かに、一度貸してしまうと「次も」と言われる不安がありますよね。万が一、相手から冷たいと思われようと、はっきり貸さない姿勢をとって一貫するのも大事なことでしょう。



お金に関するやり取りは、貸すにしろ貸さないにしろ、相手との関係について何かと遺恨が生まれやすいもの。できればそうした相談をし合わなくてもいいように、節度をもって暮らしたいですね。

記事作成: ayaka_f

（配信元: ママリ）