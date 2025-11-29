寒さが増すこの時季、家で過ごす時間が長くなる方も多いでしょう。そんな中、「おうちの中でのちょっとした工夫」で暮らしの印象が整い、心もほっと落ち着くと話すのは、暮らしや生き方のヒントをYouTube「60歳からの幸せライフ」で発信しているライフさんです。難しい片づけではなく、日々の小さな習慣で家の空気まで変わるというライフさんに、アイデアを伺いました。

たった5分の暮らしのリセット

秋から冬へと移り変わるこの季節、家の中で過ごす時間が長くなります。そんなときこそ、暮らしの“見え方”を少し整えてみませんか。

【写真】一日に一回、テーブルの上をすっきりさせる

難しい片付けは必要ありません。5分でできる小さな工夫で、空気までやわらぐような心地よさが生まれると感じています。

1：まずは「見える場所」から整える

リビングのテーブルや棚の上など、目につく場所をひとつ整えるだけで、部屋全体がスッと落ち着きます。たとえば、カウンターの上に出しっぱなしになっているプリント類やハンドクリームを引き出しにしまうといったことでOK。

完璧を目指さず、「ここだけ整っていれば気持ちいい」と思える小さな範囲で十分だと思います。片付けが苦手でも、達成感を感じやすい方法です。

2：テーブルの上を“なにも置かない空間”に

生活の中心ともいえる食堂テーブル。食事やお茶のあと、ほんの数分だけテーブルの上を空っぽにしてみます。ものを置かない広々とした空間が、思った以上に心をリセットしてくれるんです。

温かい飲み物を入れる前に、一度クリアにするだけで、暮らしのリズムが整っていくのを感じます。

3：洗面所をサッと整える

朝の支度で洗面所に立つとき、タオルを替えたり水滴をふいたりするだけで、すっきりとした空間に。

大がかりな掃除は必要ありません。ちょっとした手入れを毎日続けることで、気持ちよく一日を始められると思います。

4：床に落ちているものを拾うだけで印象一変

靴下や紙くず、数本の髪の毛やペットの毛など、床にあるものが気になっているけれど、拾うのが面倒でそのままにしていることはありませんか。その“ひとつ”を拾うだけでも、空間の印象は変わります。

掃除機を出すほどでもない小さな動作ですが、「今ここを整えた」という感覚が、満足感にもつながります。

5：ドアノブやスイッチ周りをさっとふく

毎日手に触れるドアノブやスイッチ周りは、気づかないうちに汚れや指紋がたまりがちです。5分だけでも布でさっとふいて回るだけで、清潔感が増し、空間の印象がぐっと明るくなります。

大がかりな掃除ではなくても、手軽に取り入れられる小さな整えの習慣。ふき終えたあとは「整えた」という達成感も得られるんです。

冬を心地よく過ごす、5分の整え時間

年末に向けてあわただしくなる時期こそ、“5分の整え時間”が心の余裕をつくります。特別な掃除や片づけでなくても、見える場所を少し整えるだけで、気持ちもすっきり。人を呼べる心構えにもつながると感じています。

小さなリセットを重ねながら、温かな冬の暮らしを楽しみましょうね。