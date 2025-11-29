米歌手レイ・ジェイ（本名ウィリアム・ノーウッド・ジュニア、44）が、感謝祭当日のライブ配信中に元妻プリンセス・ラブへ銃を向けたとされる疑いで逮捕された。米ニュースサイト「TMZ」によると、事件は11月27日に発生し、レイは脅迫罪でロサンゼルス警察に拘束された後、保釈金5万ドル（約780万円）を支払い釈放された。



【写真】子供たちにとっては迷惑でしかない…

報道によれば、逮捕のきっかけはプリンセスとのSNS配信。2人の間には娘メロディ（7）と息子エピック（5）がいる。配信された動画の中でレイは「最悪の感謝祭だ」と発言し、さらに「酔って運転しろ、プリンセス」と挑発。これに対しプリンセスは「レイ、銃を向けたわね。私は運転しないわよ、あなたは今銃を向けたわ」と主張、レイはそれに対し「何も向けてない」と答えていた。



映像では、プリンセスが「警察を呼んだ」と告げる場面もあり、レイが「警察を撃ってやる」と応じたとされる。やり取りはSNS上で拡散され、騒動は大きな注目を集めている。



2人は2016年に結婚したが、関係は幾度も破綻を繰り返し、プリンセスは2024年2月に4度目の離婚申請を行い、最終的に婚姻関係を解消している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）