水戸が悲願のJ１初昇格！ 最終節で大分に２−０快勝、勝点70でJ２優勝！
水戸ホーリーホックが、クラブ史上初のJ１昇格を決めた。
水戸は11月29日、J２最終節で大分トリニータとホームで対戦。46分に多田圭佑が先制弾。75分に山本隼大が追加点を奪い、２−０で勝利した。
最終節を迎える前に、水戸は勝点67で自動昇格圏内の２位。首位のV・ファーレン長崎とは勝点２差で、３位のジェフユナイテッドとは１ポイント差だった。
最終節の結果、水戸は勝利して勝点70に。徳島ヴォルティスと１−１で引き分けた長崎と勝点で並んだが、得失点差で上回り、J２優勝を成し遂げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
水戸は11月29日、J２最終節で大分トリニータとホームで対戦。46分に多田圭佑が先制弾。75分に山本隼大が追加点を奪い、２−０で勝利した。
最終節を迎える前に、水戸は勝点67で自動昇格圏内の２位。首位のV・ファーレン長崎とは勝点２差で、３位のジェフユナイテッドとは１ポイント差だった。
最終節の結果、水戸は勝利して勝点70に。徳島ヴォルティスと１−１で引き分けた長崎と勝点で並んだが、得失点差で上回り、J２優勝を成し遂げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集