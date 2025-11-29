アイドルグループ「NMB48」の元メンバーで、11月29日に結婚を発表した上枝恵美加さん（31）。2017年にNMB48を卒業し、現在はスペインと日本の2拠点生活をしながら女優として活動し、Netflixのドラマ『ビリオネアズ・シェルター』に出演するなど活躍を見せている。

上枝さんは2011年、第3期生としてNMB48に加入。しかし、第3期生は秋元康氏から「小粒」と評され、1〜2期生と比較して待遇が悪いこともあるなど、苦難の船出を強いられた。また、準優勝した2013年のAKB48グループじゃんけん大会では"ヤラセ疑惑"がささやかれるなど、波乱のアイドルキャリアを歩んできた。上枝さんに当時を振り返ってもらった。



「このままでは、埋もれるかもしれない」と不安になって

――いつごろから、アイドルを目指されたのでしょうか？

上枝さん（以下、上枝） きっかけは5歳の頃です。『おジャ魔女どれみ』で、アイドルとして活躍していたおんぷちゃんというキャラが大好きで、「アイドルってかわいい、なりたい！」と思ったのが原点です。

そこから、モーニング娘。さんが大ブームになって家で真似して踊るようになって。「テレビに出て有名になりたい」と卒園文集にも書いていました。

――実際に芸能活動はされていたんですか？

上枝 小学生のときに、子ども向けミュージカルにも出演して、たまたまメインキャストをいただいたことがあります。それがとても楽しくて、中学生では芸能事務所のスクールに所属して、高校も演劇科に進みました。

――そこから、なぜアイドルの道に？

上枝 高校生のときに「このままでは、埋もれるかもしれない」と不安になって。演技以外に何かないかなと考えたときに、小学生のころから習っていたダンスとかも生かして、何か世に出る方法がないかなと思っていたら、AKB48のオーディションを見つけたんです。

デビュー当初に秋元康氏から「小粒だ」と言われ、扱いも先輩たちと違った

――AKB48のオーディションでは、最終選考まで進んだものの惜しくも落選。当時はどんな思いでしたか？

上枝 とくに何か発表もなく、しれっと落ちてたんですよ。すごく悔しかったです。

でも、東京のアイドルということで、ちょっと合わない部分があったけど、最終選考まで行ったしなと思って、地元のNMB48のオーディションを受けて、3期生として入ることができました。

――NMB48に加入されたのは2011年、3期生としてでした。小さなころから夢だったアイドルとして活動した当初、印象に残っていることはありますか。

上枝 私たち3期生は、オーディション後に秋元さんから「小粒だ」と言われたんです。それがすごく衝撃でした。「あ、私たちは注目されないところから始まるんだ」って。

秋元さんは檄を飛ばすみたいに、あえてそういう言葉を使うこともあるとは理解しています。ただ、2期生までとは待遇も違っていて、悔しいことも多かったのは事実です。私は3期生の中で最も年上だったので、キャプテンを任されていたんですけど、責任やプレッシャーも大きくて……。3期生だけ公演のチケットが売れず、スタッフから「お前たちだけ売れていない」と言われたこともありました。

“組閣”でチームは解散に

――キャプテンとしては、かなりキツい状況ですね……。

上枝 悔しかったです。そのときはキャプテンとして何をすべきかを考えて、メンバー全員で話し合って、ビラ配りをしたり、ブログタイトルを揃えたり、とにかくできることを全部やりました。同じキャプテンでも、初代キャプテンの山本彩さんはダンスも歌も完璧すぎて、言葉より姿で示すタイプ。私は「みんなで手を繋いで進む」タイプなんですよね。

そうやってみんなで頑張った結果、チケットは完売できました。ちょうどその時期に私も「AKB48グループじゃんけん大会」で2位になって「やっとここからだ」と思えたタイミングだったんですけど……その直後にグループ内の人事異動＝“組閣”があって、チームが解散になってしまって。積み上げてきたものが一気になくなったように感じて、ショックでした。

じゃんけん大会で“ヤラセ疑惑”も

――2013年のじゃんけん大会では、初出場ながら準優勝でした。勝ち進んでいく中で、どんな心境だったんですか？

上枝 「無心でやる」をテーマにしていたので、実はあんまり何も考えずに勝ち進んでいった、というのが正直なところです。大会の直前に祖父母が続けて亡くなっていたこともあって、「なるようにしかならない」という心境だったんですよね。言ってしまえば、ただ手を出していただけでした（笑）。それが気づけば準々決勝で、そこで「あれ？ めっちゃ勝ち続けてる」と実感しました。

――そこからどう戦ったんですか？

上枝 「グーだけ出す」と決めました。そこまでのじゃんけんは、時々の感覚で手を変えていたんですが、「考えるとブレる」と思って。もう「運にすべて任せよう」と決めて、準々決勝以降はずっとグーでした。

――決勝のお相手、松井珠理奈さんも「同じ手を出し続けていた」と言われていますよね。

上枝 そうなんです。あとから知ったんですが、珠理奈さんはずっとパーを出していたみたいで。でも当日、ステージ上では距離もあったし、実況も聞こえなかったので、相手が何を出しているかは全くわからなかったんです。

――前年、島崎遥香さんが同じ手を出し続けて優勝していたこともあり、一部では“ヤラセ疑惑”もありました。

上枝 「ヤラセでしょ？」とすごく言われました。でも、本当に違います。もしヤラセだったら、センターになる人はもっと戦略的に選ばれていたはずですし……。私は無心でグーを出し続けて、そして決勝でパーに負けただけ。それは、ただの運というか、流れでしかありません。

――準優勝という結果については、今どう感じていますか？

上枝 2位でよかったと思っています。センターに立つより、隣に立って光るほうが自分には合っているかなって。あの結果だったからこそ、自分に合った立ち位置がわかったんです。

もしあそこでセンターになっていたら、今のように海外で女優として活動していなかった気もしますし。だから「2位で良かった、あれも自分の人生のレールの一部だったんだ」と、今ははっきり思えます。

――当時の印象に残っている先輩はいますか？

上枝 大島優子さんです。初めてお会いしたときに、明るく「上枝ちゃん」と声をかけてくださって。名前を覚えてくれていたことも、壁を作らない空気も、本当に救われました。当時はAKB48での空気がまだ掴めなくて「どう振る舞うのが正解なんだろう」とずっと考えていました。NMB48とは全然空気が違うし、自分から前に出る感じでもなく、遠慮していた時期だったので本当にありがたかったです。

あとは、宮澤佐江さん。昔から憧れていた方だったので、お話ができたときは本当に嬉しかったです。いまも舞台で活躍されていて、「いつかちゃんと共演したい」と思える存在ですね。

「選抜に入ること＝ゴール」ではなくなっていった

――じゃんけん大会での選抜入りは、上枝さんのキャリアにとって大きなターニングポイントですよね。

上枝 大きかったです。その後、NMB48表題曲選抜には入れなかったこともあり、だんだんと自分の中で「選抜に入ること＝ゴール」ではなくなっていったんです。そういう軸ではなく、もっと自分らしさを打ち出せる何かを積み上げていこうって。

馬が好きだったので競馬の仕事に力を入れたり、語学を勉強して海外に視野を広げたり、選抜以外で自分を活かせる場所を探していました。でも、その“次へ進む準備”をしながら、心の中にはずっと葛藤もありました。

――葛藤、ですか。

上枝 アイドルは、人気が「数字」で見えてしまう世界です。握手会の列の長さやブログのコメント数が、そのまま自分の評価になりますから。なので、比べたくなくても、比べざるを得ない。マネージャーさんから「もっと頑張らなきゃ」と言われることもあって、プレッシャーは常にありました。

――アイドル活動と学業を両立されていたこともあって、心身の負担もかなり大きかったのではないですか。

上枝 はい。短大に通いながら公演やイベントに出ていて、単位をまとめて取るために休学したり復帰したり。そこに祖父母の死も重なって、心の余裕がほとんどなくなる時期もありました。

ステージやファンの前では笑顔でいないといけないのに、握手会で意識せず“塩対応”になってしまっていたこともあったと思います。

ファンから「おばさん」と言われたことも……

――握手会、いろんなファンが来ますよね。

上枝 年上のファンから「おばさん」と言われたこともありました。関西のノリというか、メンバーの中でも年上だったので“いじり”みたいな部分もあったと思うんですけど……心が追いつかなくて。そのときは、「なんで私より上の人にそんなこと言われなきゃいけないんだろう」と思いながら、なんとか笑っていました。

――アイドル時代、エゴサはされていましたか？

上枝 最初のマネージャーさんから「エゴサだけは絶対にやっちゃダメ。家族にも止めさせて」と強く言われていたんです。実際、それで心が折れる子が多いからだと。

なので、私も最初は徹底して避けていました。でも、ブログのコメント欄とかはやっぱり目に入っちゃうんですよ。そこに匿名で厳しい言葉が来ることもありました。その分、少しずつ、心が鍛えられていった感覚はあります。

なので、20歳を過ぎた頃には、もう普通にエゴサしてました（笑）。「何を言われても、もう大丈夫」と思えるようになっていましたし。ブログに厳しいコメントがあったときでも、内容から「この人はどんな人なんだろう？」って考えたりして。自分の持ち物のこととかを書き込む人とかもいて、握手会のときに「あ、あのコメント書いてたの、この人だ！」と気付くこともありました。

