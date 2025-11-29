「“相方”に恵まれましたよねえ」（芸能プロ関係者）ともっぱらなのが、お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（52＝写真左）。相方と言っても、妻でモデルの蜂谷晏海（33）のことだ。

蜂谷は11月25日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」に出演し、夫の井戸田との出会いをめぐるエピソードについてぶっちゃけトーク。

この日の放送は「有名人の妻大集合SP！」で、蜂谷は井戸田との出会いについて、若手芸人が参加していた火鍋屋での合コンと明かし、まったく盛り上がらずに「鍋だけがグツグツしていた」。若手芸人が助けを求めて「ピンチヒッターで来たのが潤さんだった。でも、来た瞬間にすごく盛り上がって」などとぶっちゃけていた。

井戸田と蜂谷は2022年9月に結婚を発表。24年7月に第1子となる男の子が誕生し、今年7月には第2子の妊娠を発表と、まあまあの“年の差婚”も順風満帆のようだ。一方、本来の相方である小沢一敬（52＝写真右）は、「ダウンタウン」の松本人志（62）の“アテンド役”だったと報じられて以降、24年1月から活動を自粛中。

「当然ながらコンビでの活動も休止です。井戸田さんもダメージがゼロのわけがないんですが、妻の蜂谷さんがSNSで夫婦円満ぶりをアピールしたりと、彼女に救われている部分は大きい。『踊る！さんま御殿！！』でも、夫の井戸田さんを持ち上げたり落としたり、さじ加減も分かっているクレバーさがある。感謝した方がいいですよ」と前出の芸能プロ関係者は笑う。

井戸田と小沢、コンビの置かれている状況はまさに対照的だが、その小沢も《「そろそろ復帰が近い」とささやかれている》などと報じられていた。

「今どきの“やらかし芸人”がいきなり地上波、キー局で復帰はハードルが高すぎますし、事情が事情だけに、フジテレビ系の番組は難しいでしょう。それより動画配信サービスが現実的で、『アンジャッシュ』の渡部建さんも配信番組で不倫ネタをイジられることで“みそぎムード”が高まって、世間の逆風もかなり弱まりました」（スポーツ紙芸能デスク）

もっとも、小沢の復帰には「もうひとつの“ハードル”がある」とお笑い業界関係者がこうつぶやく。

「アンジャ渡部さんも気難しくてプライドが高いことで有名でしたが、屈辱に耐えてみせました。ただ、小沢さんは輪をかけてプライドが高い。というか繊細なロマンチスト、アーティスト気質の“ええかっこしい”なんです。自ら作ったネタで客を笑わせるのはよくても、番組で過去の醜聞をネタにイジられ、笑われることに耐えられる性格とは思えません」（お笑い業界関係者）

復帰はそんなに「あま〜〜〜く」ないようだ。

◇ ◇ ◇

