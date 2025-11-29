日米通算４３６７安打を記録し、今年日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝が２９日、ユニクロが開催した「イチローＤＲＥＡＭ ＦＩＥＬＤ（ドリームフィールド）」プロジェクトに参加した。

同イベントは、小学４年生〜中学３年生の子どもたちが対象。野球、サッカー、テニスの３競技を体験することを目的に、テニスの錦織圭選手（３５）や、元サッカー日本代表の内田篤人氏（３７）も“特別コーチ”として参加。イチロー氏が登場するや、参加者からは盛大な拍手がわき起こった。冒頭のあいさつでは同プロジェクト発足の理由も説明。「寒いから声を張って元気よく行きましょう！僕が野球に出会ったのは３歳の時です。４９年前の話です。好きなことが見つかると、好きなことに打ち込める。そして、手応えを感じ出す。うまくなっていく実感ができて、気持ちよくなる。そして仲間に出会える。レベルが上がると壁に当たる。でも好きだから挑戦できる。好きなことを見つけることでいいことがある。いろんなことにトライして、好きなことを見つけてほしい。得意なことでもいい。好きなことを見つけるきっかけにしてほしい、そんな思いでこのイベントを開催しました」と明かした。

今月２５日には太ももを肉離れしたことを明かしていが、この日は気温１０度の寒空の下、短パン姿でランニングにも参加するなど、軽快な動きを見せた。間近でみるレジェンドの姿には、子供らも大興奮だった。