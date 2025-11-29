離婚を突きつけられ…「俺が悪いの？」モラハラ夫の“驚愕の無自覚”｜極論被害妄想夫#34【ママリ】

「超エリート」の肩書を持つ夫と結婚した、かすみさん。専業主婦で2児の母です。一見、完璧な夫ですが、家庭内では、一方的な極論を振りかざす、モラハラ夫でした…。「家族の形」に悩む一人の女性が、子どもを守りながら、前に進もうとする姿が描かれています。神谷もち（@mochidosukoi）さんが描く、『極論被害妄想夫』第34話をごらんください。

かすみさんに「離婚」を言い渡されたすぐる。とりあえず、言われた通り手紙を書こうとします。しかし、かすみさんを怒らせた理由がわからず、何も書けません。そもそも、自分が本当に悪かったのかと思い始めて…。

©神谷もち

©神谷もち

「離婚」を切り出された すぐる。かすみさんに言われた通り、手紙を書こうとしますが…。

©神谷もち

©神谷もち

すぐるは、今の状況に危機感を覚え、あせっていますね。

©神谷もち

©神谷もち

早々に筆が止まってしまいました。そもそも、自分の非に気づいていないようです…。

©神谷もち

©神谷もち

少し時間がたち、冷静になったのでしょう。すぐるは考えをめぐらせます。

©神谷もち

言われた通りに手紙を書こうとするも、かすみさんを怒らせた理由がわかりません。そのため、すぐるは手紙に何を書いていいのか悩みます。



指摘を受けても、自分ごととして考えず、いつも相手の話にすり替え責任転嫁してきたため、自分の何がいけなかったのか、相手を追い詰めていたのか、気づくことは難しいかもしれませんよね。

「家族のために頑張ってる」のは同じ

©神谷もち

©神谷もち

©神谷もち

本作は、モラハラ気質の夫と向き合う専業主婦の姿を通じ、「家族」のあり方を問いかける物語です。



かすみさんは、家事や育児を一手に担い、2人の娘を育てながら、夫・すぐるさんを支えています。日々の生活の中で、子どもたちの将来を考え、家族を思いやり、夫にもねぎらいの言葉を欠かしませんでした。ですが、すぐるさんは、そんな、かすみさんの人生や気持ちに寄り添おうとはしません。



「自分が稼いでいるから」「妻が家庭を守るのは当然」と考え、かすみさんの努力に感謝することなく、思い通りにならないと怒りをぶつけてしまいます…。



そして、すぐるさんのある行動をきっかけとして、かすみさんはついに、「離婚」を意識し始めます。



「家族のために」という気持ちは、本来、互いを思いやることから生まれるもの。独りよがりになれば、それは、ただの「押し付け」になってしまいます。一番近くにいるのは、他でもない「家族」です。家族への感謝や思いを、日々、言葉や行動で伝えることの大切さを、静かに教えてくれる作品です。

