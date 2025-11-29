「私がバグってるだけでした」→“忙しい朝の失敗”投稿に1000いいね！「あるあるすぎ」「かわいい」【ママリ】

せめてコーヒーだけは飲みたかった…！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぴぃ🐤(@pienpien0506)さんの投稿です。小さな子どもの「イヤイヤ期」。毎朝が戦場で、時間との勝負という方もいるのではないでしょうか。そんな“ギリギリの朝”に起きた悲劇……いや、思わず笑ってしまうエピソードです。

イヤイヤ真っ最中のお子さんをなだめながら、着替え、荷物、水筒、お弁当など、登園準備は1つクリアしても、次のミッションがやってきますよね。





朝ごはんを食べる余裕もないまま「飲み物だけでも…！」と手に取ったコーヒー。しかし、その1杯がトドメの一撃になるとは…！

©pienpien0506

イヤイヤ機娘をなんとかなだめ登園準備し、家を出るギリギリの時間

Real Face界隈の為(ギリギリでいつも生きている)朝ご飯を食べる時間もなく

「せめてコーヒーだけでも…」と焦って注いだらこれ



一瞬コップ側のバグかと思ったけど私がバグってるだけでした🎶

遅刻です

写真には、逆さに置かれたコップの底に広がるコーヒーの姿。きっと、手がコップの向きまで気にかけられないほどのバタバタっぷりだったのでしょう。



「ギリギリで生きている」という言葉に、思わずうなずいてしまったママやパパもいるはず。イヤイヤ期の子どもがいる朝は、自分のペースなんてどこにもありません。やっと一息つけるかと思えば、こういう“まさか”が起きるもの。



この投稿には「朝のドタバタ感が目に浮かびますね☺️」「ギリギリで全力疾走する朝って、いつも何かしらバグりますよね…」「お疲れ様です🙏」などのリプライが寄せられていました。



忙しい毎日、うまくいかない日もあります。それでも時間は動いて、子どもは待ってくれない…。この投稿で「私だけじゃないんだ」と、誰かの心を軽くしているのかもしれません。



遅刻しそうな朝も、コーヒーがこぼれてしまった日も、「頑張ってる自分」をちょっとだけ褒めてあげたいですね！

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）