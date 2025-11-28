ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬Ì¾¶Ê¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤òÇ®¾§¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×£Ó£Î£Ó¤â´¶·ã¤ÎÍò¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤ÇÄ°¤±¤¿¤Î´ò¤·¤¹¤®¡×¡ÖÎÞÁ£¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡ªÅß¤Î£²»þ´Ö£Ó£Ð¡×¤¬£²£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦ÉÍÅÄ²í¸ù¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡À¤Âå¤ò±Û¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë²ÎÍØ¶Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤Ä¤Ê¤²¡ªÌ¾¶Ê¥á¥É¥ì¡¼ÂÐ·è¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬ºî»ì¤·¡¢ô¢¸¶·ÉÇ·¤¬ºî¶Ê¤·¤¿Ì¾¶Ê¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÇ®Îõ¤Ê¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿ÉÍÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó¡Ä¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÆ±¶Ê¤òÇ®¾§¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÅÄ¤ÎÇ®¾§¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÈ¿±þ¡£¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤ÇÄ°¤±¤¿¤Î´ò¤·¤¹¤®¡×¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤Ã¤Æ¥ï¥±Ê¬¤«¤é¤ó¤¯¤é¤¤ÎÉ¤¤¶Ê¤ä¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹´¶Æ°¤ä¤ï¡×¡ÖÎÞÁ£¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤Î²Î»ì¤Ç¹æµã¡×¡ÖÉÍ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ê¤¡¡£¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£