松坂大輔氏は野球よりもゴルフにお熱？カシオワールドオープン初日は“プロ超え”好発進
アマとは思えぬ腕前だ。元プロ野球選手の松坂大輔氏（45）がカシオワールドオープン（高知）で初のレギュラーツアーに参戦。ティーイングエリアで“平成の怪物”と紹介され、拍手喝采を浴びた松坂氏は、4バーディー6ボギーの2オーバー.96位タイで初日を終えた。トップは砂川公佑の8アンダー。目標とする予選通過はともかく、まだ初日とはいえ4つのバーディーを奪い、5人のプロを上回る成績を挙げたのだから、大したものだ。
巨人が李承菀コーチ就任を発表も…OBが「チグハグ」とクビを傾げるFA松本剛獲得の矛盾
そんな松坂氏はかねて、ゴルファー転身ではなく、野球の指導者就任に意欲を見せている。先日、同級生の和田毅氏とのトークイベントでは「自分が監督やコーチになりたいと言ってなれるもんじゃない。いいタイミングが重なったときに、自信を持って受けさせてもらえるように勉強したいです」と話していた。
今はテレビを中心に解説やキャスターの仕事をこなしているが、現役時代から球界きってのゴルフ好き。実際にその技を見せられると、野球よりもゴルフのお勉強に熱心なのかも……。