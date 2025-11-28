『ONE PIECE』、年間本ランキングで通算15作目の1位を獲得 今年度発売3作品すべてTOP10入り【オリコン年間】
尾田栄一郎氏の人気漫画『ONE PIECE』（集英社）のコミックス第111巻（3月4日発売）が、本日28日発表の『オリコン年間“本”ランキング2025』のコミックランキングで、期間内137.0万部を売り上げ、1位を獲得した。同シリーズは、3年連続、通算15作目の年間1位を獲得。「同一シリーズの年間コミックランキング通算1位獲得数」で歴代記録を更新した。
【年間ランキング】『ONE PIECE』に続くのは…コミックランキングTOP10、売上部数を発表！
また、同シリーズのコミックス第112巻（7月4日発売）が期間内121.8万部で4位、最新コミックス第113巻（11月4日発売）が期間内売上79.6万部で7位にそれぞれランクイン。今年度（※1）発売の同シリーズ3作すべてがTOP10入りした。
同シリーズは、1巻〜112巻までが累積売上部数100万部超えを達成。「同一シリーズの累積売上部数100万部突破作品数」は、通算112作となり、歴代1位記録を自己更新している。
そのほか2位、3位には芥見下々氏による『呪術廻戦』（集英社）シリーズの30巻と29巻がそれぞれランクイン。昨年2024年9月30日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』44号で最終回を迎え、同年12月にコミック『呪術廻戦 29』とコミック最終巻『呪術廻戦 30』が同時発売された。
5位には、2024年8月に発売の『週刊少年ジャンプ』にて物語が完結した堀越耕平氏の『僕のヒーローアカデミア』のシリーズ最終巻となる『僕のヒーローアカデミア 42』がランクインした。
（※1）今年度は2024/12/2付（2024年11月18日）〜スタート
『オリコン“本”ランキング』は「2008/4/7付」よりスタート。
【集計期間】2024/12/2付〜2025/11/24付（実質集計期間：2024年11月18日〜2025年11月16日）
