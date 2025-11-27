バービーが産後7ヵ月で感じた「孤独」。「いい夫婦とはなにか」の物差しがガラリと変わった

フォーリンラブのバービーさんが芸人として、ひとりの女性として、モヤモヤしたことや疑問に思ったことなどと向き合い、自らの言葉で本音を綴っているFRaUweb連載「 本音の置き場所 」（毎月27日更新）。今回は、2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生したバービー夫婦が、直面した大きな危機について、そして、それを経験したことで変わったことについて率直に綴っていただきました。11月22日はいい夫婦の日でしたが、結婚4周年目の夫婦の間で何があったのかーー。

結婚する前は、「結婚したら女性はやらなきゃいけないことや負担が増え、妻という社会的プレッシャーで窮屈になるのでは」と不安だった。

しかし、いざ結婚してみたら、心配していたことはほとんど的外れで、とても自由な結婚生活を送れている、そう思っていた。実際、夫婦二人の頃は平日から夫と二人でハシゴ酒をし、翌日のことは気にせず朝まで語り合う自由があった。家事の役割にルールなどなく、気がついた方がやるという軽やかなスタイルだったし、「妻なんだから」と社会からも夫からも責められることはなかった。

だが、子どもが産まれてからはそうはいかなかった。

夫はパパ育休からの復帰後、ゆっくりどころか昇進して忙しくなり、私たち夫婦が描いていた育児ができなくなってしまった。夫が“忙しくなった”といっても、一般的に見れば普通のホワイトな会社員である。だが、私たちが思い描いた「二人で乗り切る育児」計画は崩壊した。

なぜなら、私は自由業なので、組織にいる人より時間は自分で決められるほうだ。また、夜遅い時間の仕事や長期ロケで外泊することも多い特殊な働き方をしている。この「自由業だから」「サラリーマンだから」という理由によって、夫婦それぞれの特性が家庭に活かしきれなくなっていった。

もちろん、彼には私より家事能力があり、掃除や洗濯といった物理的なタスクは担ってくれていた。しかし、昇進したことでさらに責任が重くなり、平日は帰宅後の時間が少なくなった結果、娘の個性を感じ取る時間も少なくなっていたのだ。

そして私は、自分の仕事もやっていたから、時間と労力は限界を迎えつつあった。

「期待」をしていたからこその絶望

何より、私たちがコミュニケーションをよく取る夫婦だからこその不満も湧きあがっていた。

私たち夫婦はいつも先走って未来の妄想をするのが好きで、子どもが産まれたあとの生活のことも妊娠する前からよく話していた。「どこどこの保育園に決まったら、◯◯駅から通勤すれば良いから、いつもより10分早く家を出れば良いね」とか「週に何度かは在宅ワークにするよ」とか。

だからこそ、夫の育児参加に期待してしまっていたのだと思う。ところが、それは妄想で終わってしまった。現実はそうはいかなかった。

さらに、出産前はある程度、人に頼って子育てをし、私は仕事をそれほどセーブしなくても済むようにと考えていたが、いざ娘が目の前に現れてくれると、考えはガラリと変わった。

私は育児に自信などないし、きめ細やかなお世話ができるわけではない。それでも、一緒にいる時間がこの子には最重要事項だし、私も一緒にいたい。そして、彼女の性質的に私との愛着形成がこの子の一生の財産になる、そう感じて仕事のスケジュールにどんどんメスを入れていった。自由業とはいえ、ゼロにすることはできなかったが、事務所と話し合って育児中心の働き方にさせてもらった。

その結果、この1年は、気持ちのうえでは専業主婦として過ごそうと決めていたのだ。

しかし、家のこと、育児のことは私が中心になって頑張ると決めてしまったがために、頑張りすぎてしまった。仕事のスケジュールも窮屈なものになり、朝起きてから子どもが寝るまでずっとダッシュ状態だ。

夫とのすれ違い

そんな最中、子どものためにと思って絞りだした時間や労力について理解をしてもらえず、夫とすれ違ったことがあった。

例えば、私に負担をかけまいと「送り迎えは自分がやりたい」と主張する夫と、「それだと娘の保育園時間が長くなり、子どもの負担になってしまうのではないか」と主張する私とで対立したのだ。今思うと、保育園で愛情たっぷりに過ごせる時間は「負担」ではないだろう。それよりも私自身ができるだけ家で一緒にいたいという想いが強かったのだ。

今になって冷静になってみれば、夫が娘や私を思いやっていたのは明白だ。そしてもちろん私も二人のことを考えていた。だが、いっぱいいっぱいで言葉も態度もキツくなる。当時の私たちは、相手の愛情を疑ってしまった。

さらに言えば、この頃の娘は「魔の7ヵ月」だった。ちょうど歩きはじめた頃で、ハイハイなどで行動範囲が爆発的に広がり、好奇心旺盛のわりに「熱い」「落ちる」といった物の理も全くわからないモンスターである。ひとときも目を離せないどころか、抱っこをせがんだ2秒後に下ろせと暴れるのだから、私は毎日運動会企画のロケばりに疲弊した。

そして、長男である愛犬に目をかけてあげることが激減した。かわいそうで辛かった。だが、ひとときも娘から目を離せない日々だった。

この極度の疲労と愛のすれ違いが、私自身をぞんざいに扱われたと感じさせる引き金となったのだ。

「これが、ママは孤独ってやつかぁ！」

――孤独。

「これがみんなが言っていた、ママは孤独ってやつかぁ！」と、俯瞰でみている自分もいた。

それぐらいの力は残っていたが、その頃、娘が保育園からもらってくる各種ウィルスによって家族全員がダウンした。偶然、時を同じくして信頼しているシッターさんもいつ帰ってくるかわからないインド旅に行ってしまい、家中が殺伐とした。

この頃が、本当にしんどいフェーズだった。

家族全員が鼻詰まりと咳で何度も起きる夜、寝室の壁の暗さがそのまま未来の暗さのように感じられた。休めない仕事があるのに、シッターさんがなかなか見つからず、焦って睨みつけるスマホ画面の冷たい光。

そんな、どうしようもない極限の夜、自分の体調不良で救急に駆け込んだ帰り道、ひとり寄った吉野家で、私は泣きながらSNSで話題の牛玉スタミナまぜそばを食べた。

こんなときでも食欲だけは衰えない自分が、ひどくもどかしい。だが、そのカロリーとはけ口がなければ、この先くるかもしれない新たな修羅場を乗り越えられないことも知っていた。

ほかにもここには書けないような事情が絡みに絡んで、夫婦としては試練の年となった。

この極限状態を乗り越え、ふと冷静になったとき、我が家は保育園に通わせておいてこれなのだから、世の中のワンオペ育児中の人は神様かなと思うばかりである。そう、これは笑うしかない、というユーモアにも似た諦めだった。

家庭に関わる労力などのバランスが崩れて、まさに五里霧中。いまだ模索中ではあるが、夫婦は前に進んでいる実感がある。

「ブチ切れる」がなくなった理由

出産直後やこの危機に遭ったときは、目の前が真っ白になるぐらい夫に「ブチ切れる」ことがあった。しかし今は、引っかかることはあるが、それまで煮えくりかえっていた腹が凪のままでいられる。

私は彼の嫌いなところごと受け入れたのかもしれない。たとえば、夫が執拗に愛情を確認してくるのは、以前は嫌でたまらなかった。だが、今はただの彼の「癖」だと思えるようになった。執着や不安ではなく、彼の一部として受け流せるようになったのだ。

今では、以前のように私の顔色をうかがって不安げな彼ではなく、私がムスっとして反応が悪いときに「あれー？電波悪いのかな？ま、いっか」と言って、冗談めかして流すようになった。こちらの不機嫌を深刻に受け止めすぎず、一歩引いてユーモアで乗り越える。この適度な距離感が、私たち夫婦の新しい形となった。

そして、彼もまた、私がそっとしてほしいときに私を放っておいてくれるようになった。子どもの前でキレてる暇なんてないと悟ったのかもしれない。

やっと恋人から夫婦っぽくなってきたなぁ、と思う。

つくづく人と深く関わるということは自分との闘いなのだなぁ。他人と人生を共にするわけだから尚更である。

きっと、自分と同じレベルの人間だから夫婦になっているわけだ。したがって、相手が未熟だと感じたのであれば、私だって未熟だったということになる。

もちろん、彼も私も産後の人間と共に過ごすのは初めての経験なわけである。

産後のホルモンバランス。家庭内バランス。

この2つが重なって、私たちは大きな試練に直面したのだ。

「相手の気持ちを想像する」が生み出すもの

世の中、恋愛工学とかモテるためのメソッドにあふれているけど、婚活において自分を変えるようなことはしなくてよくて、むしろマニュアルにハマることは逆効果な気がすると、ずっと思っていた。

自分にぴったりの人を見つけるには、まず自分がどんな形のピースを持った人間なのか知るのが先なのではないか。夫婦になってからはそんなことを考えている。

「聞く耳を持つこと」。それは相手の気持ちを想像すること。

よく夫婦喧嘩のときに出る言葉、「課題の分離」。これは、相手の人生のタスクを代わりに背負い込もうとしたり、自分の自己決定を相手に押し付けようとしたりしたときに、必ず立ち返る考え方だ。

私たちの夫婦喧嘩の根幹には、「本当は自分でやらなければいけないことや自己決定を相手に押し付けていた」という事実があった。

例えば、彼のキャリアへの不安を私が解決しようと躍起になったり、私の仕事のストレスを彼に「一緒に背負ってよ」とぶつけたりする。これは互いの「課題」への侵入だ。トラウマに向き合う作業も同じで、それは相手に代わりにやってもらうことはできない。

「健全な共依存」も必要

だが、矛盾するけど、「健全な共依存」も必要だと気づいた。これは「依存」というネガティブな意味ではなく、「お互いが遠慮なく頼り、支え合う」という前向きな意味だ。

なぜなら、夫は私が抱えきれなくなった仕事や夢をいつも支えてくれたし、私は彼の個人的な将来の生きがいをサポートしている。課題は分離するが、その「挑戦」や「葛藤」の過程は、二人で分かち合い、手を差し伸べ合う。

この「課題の分離」と「健全な共依存」。これらが、今の私たちのテーマである。

私たちの結婚指輪が、まさに象徴的だなと思っている。

同じブランド内で好きなデザインの指輪を、各々自分で支払って買った。彼はシンプルだけどロープ状の網目がかわいいゴールドのもの。私はそれにオパールの石を乗せたものだ。

まだまだ修行の最中といった感じだが、夫婦最大の危機は乗り越えられたのではと思っている。今回を超える危機が今後こないことを願うばかりだ。

