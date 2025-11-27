髪型わからん（涙）→ 即今っぽ♡【40・50代】に似合う「こなれヘア」って？

頑張りすぎないのにおしゃれに見える大人のこなれヘアは、レイヤーの入れ方や毛流れ、質感づくりなど、さりげないディテールで生まれます。今っぽさのポイントを押さえれば、長さや髪質を問わず自然に垢抜けられる可能性大！ 今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人にフィットするこなれヘアをご紹介します。

抜け感のある柔らかネオウルフ

ウルフ特有のカッコよさをあえて抑えた、柔らかなネオウルフ。トップはふんわりとカットし、襟足は軽く外ハネで抜け感をプラス。レイヤーをいかしたくびれラインが顔まわりをすっきり見せてくれます。首元が細く見えるコンパクトなシルエットで、トレンド感を自然に取り入れられるデザインです。

細めハイライトでつくる透明感ボブ

ベースはダークグレージュ。そこに細めのコントラストハイライトを重ねることで、髪に柔らかな立体感が生まれます。ボブベースに軽くレイヤーを入れ、毛先の動きでラフな質感を演出。派手すぎないのにしっかり今っぽく、落ち着いたトーンでも軽やかに見える、大人仕様のこなれボブです。

後ろ姿まで美しいレイヤーボブ

後頭部の丸みが引き立つようにレイヤーを入れたレイヤーボブ。トップは内に、ベースは外に動かして自然なくびれをつくっています。ピンクベージュの柔らかい色味が軽さと艶を両立させ、女性らしい雰囲気に。顔まわりだけでなく、後ろから見てもシルエットがきれいなスタイルです。

前下がりショートボブで品よくアップデート

前下がりラインのショートボブに、グレージュの艶カラーを合わせた上品なデザイン。トップは軽くカールをつけて後ろに流し、ベースはグッと内に入れて、まとまりよく仕上げています。シルエットにふんわり感が加わり、短めでも女性らしさが際立つスタイルです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@sakosakosakosako様、@moto.nali.uw様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里