2°Ì¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¡¢3°Ì¡¦Â¼¾åðó¼ù¡Äºå¿ÀÀª¤¬¡È¥¸¥ã¥Ã¥¯¡É
¡ÖNPB AWARDS 2025 supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤¬26Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ³°Ìî¼ê¤¬¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¥Ú¥Ê¥ó¥È¤òÆÈÁö¤ÇÀ©¤·¤¿ºå¿À¤Ï6°Ì¤Þ¤Ç¡ÈÆÈÀê¡É¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤Ï5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ë³ÐÀÃ¡£1985Ç¯¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢À¸¤¨È´¤Áª¼ê¤Ç¤Ï39Ç¯¤Ö¤ê¤Î40ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£102ÂÇÅÀ¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î2´§¡£¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀ¡×¤Ï1949Ç¯¤ÎÆ£Â¼ÉÙÈþÃË¡Ê46ËÜÎÝÂÇ¡¢142ÂÇÅÀ¡Ë¡¢1985Ç¯¤Î³ÝÉÛ¡Ê40ËÜÎÝÂÇ¡¢108ÂÇÅÀ¡Ë¤Ë¼¡¤°3¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£ÅêÉ¼¿ô277¤Î¤¦¤Á1°ÌÉ¼¤ò¡Ö244¡×½¸¤á¤Æ¤Î¡È°µ¾¡¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡¢50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É1¾¡9¥»¡¼¥Ö¡¢36¥Û¡¼¥ë¥É¤ÎËÉ¸æÎ¨0.17¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç»â»ÒÊ³¿×¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£1°ÌÉ¼¤Ï¡Ö21¡×¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤14¾¡¡¢Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¾¡Î¨.788¡¢144Ã¥»°¿¶¤Î¡È3´§¡É¤Ëµ±¤¤¤¿Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤¬3°Ì¡£1°ÌÉ¼¤Ï5¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2°Ì¡¦3°ÌÉ¼¤ÏÀÐ°æ¤è¤êÂ¿¤¯¡¢Áí¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô406¡£ÀÐ°æ¤È¤Ï8ÅÀº¹¤È¶Ïº¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£µ±¤È3¡¦4ÈÖ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬4°Ì¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨1.55¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬5°Ì¡£6°Ì¤Ë¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ò¹¥¥ê¡¼¥É¤·¡¢½ÐÎÝÎ¨.357¤ÈÂÇ·âÌÌ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤¿ºäËÜÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡7°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡Èºå¿À°Ê³°¡É¤ÎÁª¼ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Â¼¾å¤ÈºÇÂ¿¾¡Íø¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¬¤±¹ç¤Ã¤¿DeNA¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ8°Ì¤Ë¤ÏµÚÀî²íµ®Åê¼ê¡¢9°Ì¤ËÂç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æþ¤Ã¤¿·×20Áª¼ê¤Î¤¦¤Á¡¢ºå¿ÀÀª¤Ï·×14¿Í¡£¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ÀûÉ÷¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë