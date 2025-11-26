参院議員・安野貴博氏の妻で文芸編集者の黒岩里奈さんが２５日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、夫からの「嬉しくない」プロポーズ秘話を明かした。

この日は有名人の妻が大集合。黒岩さんは「未だに根に持っている」というプロポーズを振り返った。

夫から「どんなプロポーズがいい？」と聞かれた黒岩さんは「ベタに『パカッ』がいい」とジュエリーケースを開け、中に指輪が入っている…という王道のプロポーズをリクエストしたという。

安野氏は「分かった。準備するから」といい、その数日後。「ある日、汚い部屋の真ん中で電気を消され、パソコンをパカッ。そこに１００ページ結婚の提案書がバーッと書いてあった」といい、スタジオも悲鳴が上がった。

「うれしくない」と黒岩氏は苦笑いで、「立候補の記者会見でも（パソコンを）パカッて。またパカッとしてるって。なんでも言葉にしないと気がすまない」と言い、スタジオも笑いに包まれた。

黒岩氏は自分の求めていたシチュエーションをもう一度説明し、安野氏は「分かった。指輪が欲しいんだね」とようやく理解。だが「買ってきてくれたら４号も大きいのを買ってきた。大は小を兼ねるって。怖って思った」と振り返り「４号縮められるところを探してやってもらったら、（裏に彫られた）私の名前が半分になっていた」と言い、さんまを爆笑させていた。