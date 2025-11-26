巨人の2002年優勝メンバーが“集結”

巨人OBの日本一メンバーが集結した「ジャイアンツ・ファンフェスタ“延長戦”〜2002年優勝メンバー同窓会〜」が23日、東京ドームで開催された。開催3日前には清原和博氏の出演も発表され、ファンの間では大きな話題に。イベントでは松井秀喜氏と並んでトークを繰り広げ、レジェンドが並ぶ光景に「涙が溢れる」「いい写真だ……」とファンが大興奮している。

清原氏は、現役時代の登場曲だった長渕剛の「とんぼ」が流れる中で登場。スタンドからは「お帰り！」と大歓声が響き、両手を上げて応えた。「何十年ぶりでしょうかね。こんな機会をいただいて本当に感謝しています」。そう話すとスタンドから大きな拍手が湧き起こった。

清原氏の右横に座ったのが、本イベントの発起人である松井氏。「清原さん、うれしいです。久しぶりですね」と肩に手を置いて笑みを浮かべた。

往年のファンにはたまらない一幕に、X（旧ツイッター）では「夢のようなイベント！」「アツい。年取っても皆さんいい感じで素敵」「2002年の巨人はまさにドリームチームだった。メンバーが最高すぎる」「とにかく松井氏と清原氏が揃うだけで激熱です」「これは伝説のメンバーすぎる」「清原・松井がの2人が並ぶなんて……。すごい」「このメンツは泣いてしまう」と、歓喜の声が殺到していた。（Full-Count編集部）