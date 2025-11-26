多くの人が意外と知らない、なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか「たった一つの答え」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか？ GDPで米国とは5.2倍差、大英帝国とは3.6倍の差があった。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。注目の新刊『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

意外と知られていないが、「数字の上では生産された付加価値（GNP） の実に99％が戦争目的に投入されている」ことがあった。

残りの1％で国民が生活することなど可能なのだろうか。その背後には、ある仕組みがあった。

〈日本の戦時財政には、「臨時軍事費特別会計」という仕組みがあった。

陸海軍省が支出した戦争関連の直接経費を、対応する歳入と合わせて一般会計から独立させて特別会計としたもので、日清戦争、日露戦争、第1次大戦・シベリア出兵、日華事変・太平洋戦争の4回設置された。

戦時には一般会計からも戦争関連の支出が行われたが、臨時軍事費特別会計の支出額を戦費と見なす場合が多い。

ところで昭和19年の国民総生産 （GNP） は745億円で、同年度に支払われた戦費は735億円だった。暦年と会計年度の違いはあるが、数字の上では生産された付加価値（GNP） の実に99％が戦争目的に投入されている。つまり残りの1％で国民は生活したことを意味するが、これはどう考えてもおかしい。

これを可能としたカラクリが、「現地通貨借入金」という制度で、臨時軍事費特別会計の歳入科目として設けられた。

昭和19年度では、戦費のうち日本国内で支払われたのは全体の41％で、6割近くは中国（38％）、南方 （17％）、満洲 （3％） での支払いだった。外地で調達する物資やサービスへの対価である。外地での支払いであれば、何も日本国内で集めた「円」でなくてよい。〉（『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』より）

〈「現地通貨借入金」は昭和18年4月に始まった。

その年は戦費支出の18％を占めるに過ぎなかった現地通貨借入金は、翌19年度には47％と半分近くを占めた。

これは日本国内と切り離されていたので、表面的に戦費の対GNP比は99％に達していたが、実際に日本が負担した戦費はGNPの53％に収まっていた。

そしてややこしいのだが、これは日本政府が現地の通貨発行元から直接借りたものではない。間に日銀や特殊銀行 （外資金庫・横浜正金銀行） が入っている。

一旦、現地の通貨発行元が日銀や特殊銀行に現地通貨を預金として預け、日銀や特殊銀行はそれを政府に貸し上げる。これが臨時軍事費として支出される。

なお臨時軍事費特別会計には、日本円に換算された額で記録される〉（『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』より）

さらに、「なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」」では、国力を大きく上回る規模の長期総力戦がなぜ可能だったのかについて見ていく。

